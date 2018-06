La propuesta de Jordi Évole que James Rhodes ha rechazado (de momento)

El periodista de Salvados, Jordi Évole, y el músico y escritor James Rhodes, han mantenido una bonita conversación en Twitter en el que se intercambiaban pareceres sobre la vida y en la que Évole ha instado a Rhodes a una entrevista en su programa.

Évole habló de que conocía gente que había ido a comprar El País esa mañana, a lo que el pianista James Rhodes respondió, lo que supuso que se iniciase un intercambio de tuits entre ambos.

En ese instante, Évole instó a Rhodes a escribir la segunda parte de un artículo que se hizo viral hace unas semanas en El País, en el que hablaba de las millones de cosas positivas que tiene España y titulado A lo mejor no me creéis, pero no os miento si os digo que en España todo es mejor.

"Sir James, tienes que hacer la segunda parte del artículo y que nos sigas contando que este país puede molar", aseguró Évole.

Sir James, tienes que hacer la segunda parte del artículo y que nos sigas contando que este país puede molar. — Jordi Évole (@jordievole) 10 de junio de 2018

"Honestamente, podría escribir un libro completo sobre este maravilloso país... un auténtico milagro. Punto pelota", respondió Rhodes.

Honestamente, podría escribir un libro completo sobre este maravilloso país... un auténtico milagro. Punto pelota. — James Rhodes (@JRhodesPianist) 10 de junio de 2018

"Punto pelota' es ya de haber nacido en el mismo Malasaña, eh?", respondió un tuitero que se metió en la conversación.

"Punto pelota" es ya de haber nacido en el mismo Malasaña, eh? XD — Caque (@RaqueBrown) 10 de junio de 2018

"Uff. ¿He cometido un error?", se preguntó preocupado Rhodes.

uff. ¿He cometido un error? — James Rhodes (@JRhodesPianist) 10 de junio de 2018

"Qué va qué va!!! Primera entrevista íntegramente en castellano en Salvados. Ok?", le inquirió Évole.

Que va que va!!! Primera entrevista íntegramente en castellano en Salvados. Ok? — Jordi Évole (@jordievole) 10 de junio de 2018

"No. Doble coño —sería la entrevista más corta del mundo. Tal vez en un año? ¿Recuerdas a Salvados? rodando en Madrid, DONDE AHORA VIVO... ¡Y tu equipo era como Navy Seals! Muy profesional. Días felices... Uff", respondió el pianista.

No. Doble coño - sería la entrevista más corta del mundo. tal vez en un año? ¿Recuerdas a Salvados? rodando en Madrid, DONDE AHORA VIVO... ¡Y tu equipo era como Navy Seals! Muy profesional. Días felices... Uff. — James Rhodes (@JRhodesPianist) 10 de junio de 2018

"Apuntado. En un año. Mientras seguimos entrenando para ser tus Navy Seals. Aunque nosotros somos más de "The A Team", dijo Évole.

Apuntado. En un año. Mientras seguimos entrenando para ser tus Navy Seals. Aunque nosotros somos más de "The A Team". 😏 — Jordi Évole (@jordievole) 10 de junio de 2018

"Perfecto Hannibal. Un besiño ❤️", se despidió Rhodes.

Perfecto Hannibal. Un besiño ❤️ — James Rhodes (@JRhodesPianist) 10 de junio de 2018

💋 — Jordi Évole (@jordievole) 10 de junio de 2018

"Los periodistas serios no usan emojis pero tu también", respondió Rhodes, al icono de unos labios que mandó Évole.

(los periodistas serios no usan emojis pero tu tb 😘) — James Rhodes (@JRhodesPianist) 10 de junio de 2018

Idos a un hotel o algo 😂😘 — Aram Hovsepyan (@unyco78) 10 de junio de 2018

NO ESTOY AVERGONZADO HOSTIA — James Rhodes (@JRhodesPianist) 10 de junio de 2018