Castro asegura que Urdangarin tendrá que ir a prisión "sí o sí" y que no tuvo "ningún trato de favor" en los tribunales

El exmagistrado José Castro, que instruyó la causa por el Caso Noòs por la que el Tribunal Supremo acaba de confirmar una pena 5 años y 10 meses para el marido de la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, ha asegurado que ninguno de los dos han recibido "ningún trato de favor" en los tribunales y que él, "sí o sí", tendrá que ingresar en prisión tras la sentencia firme.

En declaraciones a laSexta recogidas por Europa Press, Castro ha planteado que si bien "chocaba que el Fiscal asumiera cierta defensa cuando esas personas tenían sus propios abogados defensores", él no ve que el tribunal haya dispensado un trato de favor. "Ninguno de los tribunales, ni a Urdangarín ni a la Infanta Cristina", ha sentenciado.

En cuanto a la situación que se abre ahora para Urdangarín, a quien el Supremo ha rebajado la pena inicial en cinco meses, Castro afirma que "sí o sí" tendrá que ingresar en prisión porque "la situación previa que se había presentado ante la Audiencia de Palma era si provisionalmente se decretaba prisión y eso podía ser discrecional" pero "ahora se trata de dar efectividad a una sentencia firme y la Audiencia de Palma no tiene capacidad de maniobra alguna".

"No cabe la suspensión de la pena de prisión y no cabe, incluso aunque se dieran las circunstancias excepcionales (previstas en la ley), porque al ser una de las penas superior a dos años no se puede aplicar la suspensión de la condena. No exige ningún debate ante la Audiencia aunque pueda haberlo. Es sí o sí, a mi entender", ha explicado.

En cuanto al pronunciamiento del Supremo en sí, Castro aprecia que el tribunal estaba "metafóricamente secuestrado por los hechos probados" que le daban una capacidad de maniobra "muy limitada". "Creo que con esas condiciones el Supremo ha elaborado una sentencia que hasta donde he leído es aceptable, aunque pudiéramos decir que el resultado ha sido que las penas son ciertamente menores", ha añadido.