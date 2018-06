'Celtiberia way': Prohibido parar, excepto celtíberos

R. M. La Cala del Moral (Málaga).

Un vendedor ambulante de aceites y vinos cosecheros aparca su 'medio de transporte' bajo la señal de prohibido parar. Suponemos que no tiene carnet de conducir, por lo que podría no conocer las señales. O sí, pero piensa que eso no va con él. Un razonamiento muy celtibérico.