El 'Aquarius' tiene por delante un "duro viaje" de 4 o 5 días hasta Valencia en condiciones adversas

El 'Aquarius' tiene por delante un "duro viaje" de 3 o 4 días en condiciones adversas hasta llegar a Valencia, el puerto español en el que en principio está previsto que desembarquen a los 629 migrantes rescatados del mar y que llevan varios días abandonados a su suerte después de que ni Italia ni Malta hayan dado permiso para atracar al buque. España ha sido el único país de la UE que les ha ofrecido un puerto seguro.

"Hemos recibido con alivio el desbloqueo de la situación, pero estamos preocupados por el largo viaje", ha explicado a Efe el cooperante de la ONG SOS Méditerranèe Alessandro Porro, que se encuentra en el 'Aquarius'

Porro ha confirmado que se encuentran aún a 27 millas de Malta, después de que las autoridades maltesas e italianas rechazasen el desembarco con los migrantes, y que por fin, les han indicado Valencia como "puerto seguro" donde dirigirse. El plan es que otras dos embarcaciones italianas ayuden a transportar a parte de los migrantes hasta Valencia.

"Estamos muy preocupados por este largo viaje a España y además porque con la utilización de tres naves que normalmente sirven para la búsqueda y rescate, se van a reducir la eficacia de las operaciones de socorro (en el Mediterráneo Central)", ha señalado.

"No les hemos comunicado aún que el traslado será en España porque estamos tomándonos el tiempo necesario para hacerlo de manera tranquila y correcta", ha explicado el cooperante italiano, quien ha señalado que lo harán "utilizando mapas para enseñarles cual es el trayecto" ya que "están muy asustados por la idea de volver a Libia".

Porro ha recordado que ayer un chico intentó tirarse por la borda porque "estaba desesperado después de 24 horas parado y lo único que decía era: yo me tiro, yo me tiro, al no saber qué pasaba".

MALA METEOROLOGÍA

El cooperante ha explicado que han recibido esta mañana suministros y comida por parte de un barco militar italiano. La ONG SOS Méditerranèe, que junto a Médicos sin Fronteras ha fletado este buque de socorro, explicó este lunes que, aunque el ofrecimiento de España es "una señal muy positiva", Valencia se encuentra a más de 1.300 kilómetros y se trataría de un duro viaje de 4 o 5 días".

#Aquarius Los 629 rescatados ya llevan más de 72 horas en el mar. Ahora estamos 100% centrados en cuidarlos. Hay 11 niños pequeños, 123 menores no acompañados, más de 80 mujeres y siete mujeres embarazadas. En Libia carecían de asistencia médica. https://t.co/yH8iTHqsmR pic.twitter.com/LeTXCyJLsS — Médicos Sin Fronteras (@MSF_Espana) June 12, 2018

Las mismas fuentes han explicado que temen "las condiciones meteorológicas están empeorando" y que "la situación puede convertirse en crítica".

"Este viaje para personas que ya se encuentran en situaciones extremas, incluyendo niños y enfermos y que ya llevan 72 horas en alta mar, es un total fracaso para los países europeos que deben tener como absoluta prioridad el rescate de estas personas por encima de cualquier disputa política", han añadido las ONG.