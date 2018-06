Indignación con Xavier García Albiol por sus palabras sobre el barco Aquarius

El presidente del PP en Catalunya, Xavier García Albiol, ha considerado adecuado que el barco 'Aquarius' que navega con más de 600 refugiados rescatados por MSF y Sos Mediterranéo, recale en el puerto de Valencia para acoger a sus pasajeros, pero ha pedido que no se convierta en algo "habitual"

"Es una decisión adecuada, pero no se puede convertir en algo habitual porque los recursos de España no permiten estar constantemente acogiendo a las personas del mundo que lo están pasando mal", ha concretado en rueda de prensa.

El barco Aquarius llegará a Valencia tras la negativa del Gobierno de Italia a acogerlos; una decisión que Albiol no comparte: "A mí no me parece que las cosas se tengan que hacer de esa manera".

"España no se puede convertir en una gran ONG en el que todos puedan venir a este país porque los recursos son limitados" García Albiol, presidente del PP de Cataluña

Sin embargo, el presidente popular ha insistido en que la acogida en estas condiciones no se puede convertir en una costumbre: "España no se puede convertir en una gran ONG en el que todos puedan venir a este país porque los recursos son limitados".

Para Albiol, la crisis del mediterráneo no supone "un problema de Italia o de España, sino de todos los países europeos", por lo que ha pedido no convertir la acogida en una subasta entre países para ver quién acoge más.

El programa de laSexta, Más Vale Tarde, ha recogido las palabras de Albiol, lo que ha propiciado que un gran número de personas respondan con dureza al popular.

🔴Xavier García Albiol, sobre el rescate del #Aquarius: "España no se puede convertir en una gran ONG porque los recursos económicos son limitados" https://t.co/N9Bi0ziFO3 pic.twitter.com/jGFtnSzn4w — Más Vale Tarde (@MVTARDE) 11 de junio de 2018

Estas son algunas de las críticas que ha recibido.

Y os creéis creyentes? Dónde está eso que dice tu Biblia sobre ayudar al prójimo? Cuánta hipocresía! — Belén González (@belen_ggonzalez) 12 de junio de 2018

Hola, me llamo Florentin Kastor Bankio. Necesito ayuda. ¿Me podrá acoger tu pobre España , Sr. Albiol? — José Gabriel Barbero (@jgtatatoi) 12 de junio de 2018

Ya sabemos todos lo que opinas de la emigración.

Devolver la pasta que ha robado vuestro partido. Entonces España volverá a ser un gran pais

Dejará de mantener a vividores políticos y parásitos

Déjenos en paz — Nani Miranda ✭🎗 (@nanimiranda2014) 12 de junio de 2018

Claro,por eso s crean las cajas B. — javier (@cervera117) 12 de junio de 2018

Los recursos son limitados porque el PP ya se encargó de expoliar y robar lo que pudieron y lo que les permitieron — Carlittus Martin (@CarlittusM) 12 de junio de 2018

Con todo lo que han robado deben ser limitadísimos. Pero felizmente todavía existe gente que prefiere ayudar con poco. — 🇵🇪AITANER 🎼🎵🎶🙋 (@bocon28) 12 de junio de 2018

Parte de esa "limitación" es gracias a vosotros que entre robar, salvar "otopistas" y bancos, España está skinny skinny — Doc. Razorback (@DocJabali) 12 de junio de 2018