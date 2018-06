Un mapache trepa hasta el piso 23 de un rascacielos de EEUU y llena de angustia Twitter

Un mapache tiene en vilo a Estados Unidos desde este martes por la mañana, cuando ha comenzado a escalar un rascacielos de la ciudad de St. Paul (Minnesota). Ya se encuentra en el piso 23. De 25.

Se lo vio por primera vez el lunes en el segundo piso de un edificio de oficinas. Según The Washington Post, unos obreros trataron de atraerlo a la calle pero el animal se pasó al rascacielos USB Plaza justo al lado y a mediodía había llegado ya al piso 12.

Según el periodista radiofónico Tim Nelson, lo más probable es que el mapache subiera por primera vez para robar huevos de los nidos en los alféizares del edificio y se despistara, pensando que el único camino era hacia arriba.

A media tarde, el animal había subido otras diez plantas hasta el piso 22, donde se echó una pequeña siesta. La CBS local comenzó a retransmitir en directo sus aventuras y el hashtag #mprraccoon se había convertido en tendencia en el mundo entero. MPR News fue el primer medio en dar la noticia.

Los mensajes en Twitter narran visualmente la odisea del pequeño animal, actualmente en el piso 23 y sin posibilidad de que los inquilinos del edificio le ayuden, ya que las ventanas no se abren.

I don't know if I can watch this much longer. The #mprraccoon is scaling the UBS Tower. Now 12 stories up. pic.twitter.com/MaP35MLo9j — Tim Nelson (@timnelson_mpr) 12 de junio de 2018

My picture from the 13th floor around noon. Hope he makes it down OK! #mprraccoon pic.twitter.com/gfVWysn9iO — Ben (@Johnson88Ben) 12 de junio de 2018

Can confirm #MPRraccoon is still itchy. Got a little visit from @StPaulFireDept too! Cat food awaits it on the roof. pic.twitter.com/WeOTWmbaqz — Evan Frost (@efrostee) 12 de junio de 2018

The #mprraccoon has arisen from his nap and is climbing again. pic.twitter.com/K1popKu2bF — Tim Nelson (@timnelson_mpr) 12 de junio de 2018

Perhaps it's a silly question but, surely they have their windows washed- why cant you get an animal control person with a window washer and get him down? #mprraccoon He's tired, cold, malnourished and a baby! It's not too scary. He obviously wants to come inside. pic.twitter.com/PmbdbbJK0I — Fiona Adorno (@FionaAdorno) 13 de junio de 2018

Would you be this relaxed after climbing 21 stories up the outside of an office tower? #mprraccoon Thanks @donnelly_law for the hospitality! pic.twitter.com/SsFBZc0C0z — Tim Nelson (@timnelson_mpr) 12 de junio de 2018

The #mprraccoon is doing a little grooming now that he's a social media star. You know, on a 23rd floor window ledge. @MPRnews pic.twitter.com/pGcwh7OJ6L — Tim Nelson (@timnelson_mpr) 12 de junio de 2018

He is on the ledge on our floor. He seems to be doing well. We've been told that the building has live traps on the roof and are trying to get him to go up there. We all just have to keep our fingers crossed.. #mprraccoon pic.twitter.com/HY1PkuFKz0 — Paige Donnelly law (@donnelly_law) 12 de junio de 2018

La puesta de sol sobre el mapache es extrañamente hermosa.

El director de Guardianes de la Galaxia, película con un superhéroe mapache antropomórfico, ha ofrecido dinero a quien lo rescate.

I'll donate a thousand bucks to the non political charity of choice to anyone who saves this raccoon. I can't handle this. Poor dude. https://t.co/2F5reAKkKa — James Gunn (@JamesGunn) 12 de junio de 2018

Aunque los mapaches son animales de bosque, son fáciles de ver en núcleos urbanos de Norteamérica. MPR News cita a varios expertos que aseguran que trepan cuando se sienten inseguros o estresados.

Según The Washington Post, los bomberos no han podido auxiliar al mapache porque sería demasiado peligroso. Las autoridades de control animal de la ciudad han puesto trampas en el tejado con comida para atraerlo y poder rescatarlo. Le quedan sólo dos plantas para llegar hasta allí.