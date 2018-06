El aplaudido 'zasca' de Beatriz Rico a un tuitero que criticó su alegría por la acogida del Aquarius en España

La actriz Beatriz Rico aprovechó su presencia en la noche de este lunes en el programa de David Broncano La Resistencia —de #0— para mostrar su felicidad por la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de acoger a los 629 inmigrantes del Aquarius en España como refugiados.

"Como todos sabéis, el barco Aquarius se viene a España después de que los han rechazado en Italia. Por cosas así os tengo que decir que yo sí me siento orgullosa de ser española... y que hoy yo sí que sacaría la banderita al balcón".

Las palabras de la actriz, que provocaron la ovación unánime del público del programa, no tardaron en provocar un comentario que ya empieza a ser recurrente entre quienes rechazan la acogida de inmigrantes: "Mételos en tu casa".

Y con Beatriz Rico no fue una excepción:

La respuesta de la actriz en redes sociales no se hizo esperar, argumentando que no tiene que meter inmigrantes en su casa porque para eso "una parte de mis impuestos (y de los tuyos) están destinados a crisis humanitarias como ésta":

No tengo por qué meter refugiados en mi casa, para eso una parte de mis impuestos (y de los tuyos) están destinados a crisis humanitarias como ésta. https://t.co/xPZdxQ2R9J

Las palabras de Rico no tardaron en recibir en las redes un aplauso similar al que obtuvieron en el plató del programa de Broncano, con más de 1.100 'me gusta' y decenas de comentarios generados:

