El crítico mensaje de Juan Ramón Lucas tras la dimisión de Màxim Huerta

El periodista Juan Ramón Lucas ha compartido un duro mensaje tras conocerse que Màxim Huerta había dimitido como ministro de Cultura y Deporte después de su escándalo con Hacienda.

"He pagado esta multa dos veces, la primera abonando lo que Hacienda me pidió con efecto retroactivo por hacer algo que no era ilegal en su tiempo y la pago ahora por segunda vez. Aquí, ahora. Consciente de que la inocencia no vale de nada en esta jauría. Para defender aquello que amas a veces hay que retirarse y eso hago. Porque yo amo la Cultura y hay momentos en que uno tiene que retirarse. Me voy con la misma humildad con la que llegué", aseguró Huerta en rueda de prensa.

"Hubiera sido un buen ministro. Supongo que los que incendiaron su pira no tendrán diferencias con Hacienda ni aceptarán jamás tratos de favor. Pero a él el compromiso de transparencia le obligaba a hacer lo que ha hecho, dimitir", ha escrito el presentador de Más de Uno, en Onda Cero.