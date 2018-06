Rafa Nadal ganó el domingo pasado su undécimo título de Roland Garros. El tenista español agrandó su leyenda, se impuso al austriaco Dominic Thiem en tres sets y su foto alzando la Copa de los Mosqueteros ha dado la vuelta al mundo.

Pero hay un detalle en esa fotografía que se te ha pasado por alto. No se puede decir que sea un detalle importante pero sí es, desde luego, muy divertido. Si no lo ves no te preocupes: le pasó desapercibido a muchos. Afortunadamente, en Twitter se dieron cuenta:

yo ya me río por cualquier cosa pic.twitter.com/lQ7u8rPGC8 — 𝓜🌹 (@rapaconas) 11 de junio de 2018

No te sientas mal si te estás riendo, porque no estás solo. La publicación tiene más de 7.000 retuits y más de 15.000 'me gusta'.