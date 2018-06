El 'hachazo' de Dani Martínez a Lopetegui por no negarse a negociar con con el Real Madrid

El presentador, actor, imitador y humorista Dani Martínez ha criticado al exseleccionador de fútbol Julen Lopetegui por la forma en la que se ha gestionado su fichaje por el Real Madrid, que le ha costado el puesto a falta de dos días para el estreno de La Roja en el Mundial de Rusia.

Según Martínez, Lopetegui debería haber emplazado al club blanco para después del Mundial y haberse negado a negociar en este momento bajo el argumento de "no puedo pensar en otra cosa".

"Si te va bien, a mí también. Si no, a por tu plan C", ha defendido Martínez, quien ha concluido que "ahora todo es una LIADA":

El Real Madrid te puede llamar, por supuesto, pero igual Lopetegui decir: hablamos en cuanto acabe el Mundial para mí. Sea en cuartos o en la final. Yo ahora ni negocio, ni puedo pensar en otra cosa. Si te va bien, a mí también. Si no, a por tu plan C. Ahora todo es una LIADA

La opinión de Martínez no ha tardado en viralizar, recibiendo más de 13.000 'me gusta' y 6.200 retuits. Asimismo, ha generado cerca de medio millar de comentarios:

También existe la posibilidad de que tras 2 años de trabajo, se confie en la profesionalidad de alguien y no se tire su trabajo a la basura.

Claro que si, si tu estas iniciando un programa en la neox y viene el movistar plus y te ofrece un programa en prime time y te paga 10 veces mas de loque cobras ahora, y te dice ahora o nunca, estoy seguro q dirías, no yo me espero a mi programa y ya pasará otro tren así... 👏🏻