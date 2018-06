Julen Lopetegui, entre lágrimas: "Desde la muerte de mi madre, ayer fue el día más triste de mi vida"

El nuevo entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, ha roto a llorar en su presentación en el Santiago Bernabéu este jueves, un día después del que calificó como "día más triste de su vida" desde que falleciera su madre, al ser destituido como seleccionador nacional, una jornada a la cual siguió "el día más feliz" por verse ya como técnico blanco.

"Gracias, presidente y Real Madrid. Es lo primero que puedo decir. Muchas gracias por la confianza y por la responsabilidad que asumo con mucha fuerza. Desde que he entrado en la ciudad deportiva siento la fuerza que acompaña al Real Madrid", dijo en rueda de prensa.

El técnico vasco se refirió a continuación a su destitución como seleccionador de España, poco más de 24 horas después del anuncio del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por lo que el dirigente calificó de una falta de formas en la negociación entre Lopetegui y el Real Madrid.

"Ayer fue un día desde la muerte de mi madre el más triste de mi vida, pero hoy es el día mas feliz de mi vida", afirmó, emocionado y aplaudido por los presentes. "Hemos sido profesionales, honestos y claros", añadió.

"Sé el club al que vengo", ha asegurado Lopetegui en su presentación, "aquí todo no vale. Vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros, vamos a luchar por estar a la altura de la historia del club e incluso por mejorarla. Por trabajo no va a quedar".

El nuevo entrenador ha dicho sentirse "capacitado para tamaña aventura". "Desde que he llegado, desde que he entrado a la ciudad deportiva, siento la fuerza y la energía que acompañan al Real Madrid. Como entrenador me va a hacer falta y la vamos a necesitar para seguir creciendo".

Unos minutos antes, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, tachó este jueves de "respuesta desproporcionada" e "injusta" la destitución fulminante de Julen Lopetegui como técnico de la selección española.

Pérez ha defendido este jueves el fichaje como "un acto de transparencia" que decidieron hacer público antes del comienzo del Mundial para evitar filtraciones que pudiesen perjudicar a la selección española.

"Llegamos en un acuerdo en pocas horas y lo hicimos público como un acto de transparencia antes del Mundial para evitar filtraciones que pudiesen perjudicar a la selección", ha asegurado en la presentación del nuevo entrenador el mandatario blanco, para quien "no hay nada más lejos de la realidad" que quienes hablen de ocultación en este caso.