La vecina rubia ha denunciado que un grupo de hackers ha suplantado su identidad y la ha utilizado para publicar mensajes homófobos en redes sociales.

La célebre tuitera vio cómo comenzaban a correr en diversas plataformas algunos mensajes supuestamente publicados por ella en los que se vertían mensajes como "Ser heterosexual es de guapas" o "Yo no soy homo sapiens sapiens. Me niego a tener un nombre parecido al de los homosexuales esos".

La vecina rubia señaló en un tuit posterior que estaba siendo víctima de una suplantación y que "obviamente los tuits no están en mi cuenta porque son montajes".

Hay un grupo de personas falsificando mis tuits. Obviamente los tuits no están en mi cuenta porque son montajes. pic.twitter.com/NXGzZafWB5

Incluso Maldito Bulo, un perfil centrado en desenmascarar las falsedades que se hacen pasar por ciertas en redes sociales, ha publicado información sobre el caso:

No.



Estos tuits homófobos no son de @lavecinarubia.



No hay enlace, sólo se comparte una captura. Hay tuits de otros usuarios animando a fabricar tuits homófobos y hacerlos pasar por suyos.



La idea surge de que Millie Bobby Brown haya dejado Twitter tras una campaña similar. pic.twitter.com/2UmOHXlx3h