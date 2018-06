Multitud de comentarios por lo que todo el mundo vio durante la actuación de Robbie Williams

Robbie Williams ha sido el encargado de amenizar la ceremonia de apertura del Mundial de Rusia 2018.

El cantante británico, vestido con un llamativo traje rojo, ha cantado alguno de sus grandes éxitos en el estadio donde se disputa el partido inaugural entre Rusia y Arabia Saudí.

Pero lo que más ha llamado la atención ha sido el gesto que ha hecho durante la interpretación de una de sus canciones cuando se ha dirigido a la cámara y ha hecho una peineta.

Why did Robbie Williams just flip off 6 billion people #WorldCup pic.twitter.com/lctFpw8E8v

#RobbieWilliams haciendo "fuck you" a la cámara y diciendo "I did this for free" era lo único que necesitaba, lo único que voy a ver y lo único que voy a decir del #MundialRusia2018 . Done.