Selectividad en Sevilla: una errata en Matemáticas provoca una avalancha de quejas

Un error en el examen de Selectividad, en la segunda jornada de las pruebas de acceso a la universidad en Sevilla, provocó ayer numerosas quejas de los estudiantes, que hasta se han movilizado en Change para pedir la impugnación del test. Al parecer, según ha confirmado la Universidad de Sevilla, se ha detectado una "errata" en la opción B del examen de Matemáticas II, una de las asignaturas específicas. El enunciado del problema se había formulado mal, al parecer, de forma que tal y como aparecía en el papel del examen no era posible resolverlo. La prueba en cuestión valía un punto del total.

Miles de alumnos, padres, madres y profesores, más de 30.000, han firmado ya la petición en Change.org para pedir la impugnación del examen. Sin embargo, la Universidad de Córdoba, que coordina la prueba de acceso este año en Andalucía, niega que se vaya a repetir el examen. Tampoco se anulará el apartado afectado. Lo que se va a hacer es valorar cómo los estudiantes se han enfrentado a ese problema, cómo han desarrollado el proceso, independientemente de la solución. El tribunal dará por válidos los ejercicios de aquellos alumnos que intentaron resolver el apartado con la errata "si plantearon bien el problema, aunque el resultado no sea correcto".

El vicerrector de Estudiantes de esta universidad asegura, según la Cadena SER, que el fallo no pudo interferir en la prueba porque, en apenas 15 minutos desde el inicio de la misma, todos los centros habían informado ya a los alumnos de la errata y cambiado el planteamiento para que fuese correcto. Sin embargo, no pocos alumnos están quejándose en redes sociales de por culpa de ese error no les dio tiempo a acabar el examen completo, pues dedicaron demasiado a intentar resolver algo que no tenía solución.

Bloqueo

Por ejemplo, Radio Sevilla cita el caso de una joven llamada Esperanza, una alumna sevillana que ha contado que muchos de sus compañeros salieron del examen llorando. "En mi aula se corrigió la errata transcurridos unos 20 minutos del examen, pero en otras fue más tarde e incluso en algunas, no se informó", ha contado. "Era el segundo ejercicio del examen. Muchos compañeros se bloquearon intentando resolverlo y perdieron mucho tiempo. Luego ese tiempo no se compensó y no son pocos quienes temen que se les ha fastidiado todo", ha explicado.

"Solicitamos a la Consejería de Educación con humildad pero con absoluta firmeza visibilidad absoluta y que unas personas expertas (matemáticos/as) verifiquen que las preguntas están dentro del temario y la idoneidad y complejidad tan elevada (extrema en algunas preguntas) de este examen. También vigilaremos las notas de los/las alumnas/os para verificar los extremos en la puntuación ante la alta sospecha de el examen haya sido filtrado dada su extrema complejidad", avisa sin embargo el texto de Change.

