Cachondeo con la respuesta de un padre a su hijo cuando se iba a preparar la comida

Cualquier millenial que lea esto seguro que se ha hecho alguna vez una sopa de Yatekomo como solución de urgencia ante falta de cena o de comida.

El usuario de Twitter @iamnotalrroz estaba a punto de hacer eso cuando su padre lo vio con el sobre de especias en la mano, pensando que se trataba de un preservativo, le hizo el siguiente comentario, que ha compartido en su cuenta:

"Tenía esto en la mano y mi padre me ha dicho que lo haga con cuidado y que lo pase bien. Me estoy ahogando".

La anécdota ha logrado, en apenas un día, más de 7.000 retuits y más de 14.000 'me gusta'.

