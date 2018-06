La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, ha protagonizado este jueves en su rueda de prensa diaria un episodio muy tenso con los periodistas al negar que la Administración del presidente Donald Trump sea la culpable de la separación familiar que sufren los inmigrantes que llegan a la frontera sur de EEUU.

Al ser preguntada al respecto, Sanders se ha enzarzado con varios periodistas, quienes acabaron acusándola de carecer de empatía alguna.

"La separación de las familias extranjeras ilegales es producto de las mismas lagunas jurídicas que los demócratas se niegan a cerrar y estas leyes son las mismas que han estado en los libros durante más de una década. El presidente simplemente las está imponiendo", ha asegurado Sanders.

"¿No tienes empatía? Vamos, Sarah, eres madre. No sientes empatía por lo que esta gente está pasando", respondió un informador, que incluso acabó poniéndose de pie indignado.

"Don't you have any empathy? Come on, Sarah, you're a parent. Don't you have any empathy for what these people are going through," reporter stands up to ask @PressSec after @PaulaReidCBS asks about families being separated at the border https://t.co/mZ4B11O1uj pic.twitter.com/G8qWhgJdVK