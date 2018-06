'El Chicle' participa en la reconstrucción del crimen de Diana Quer

El abogado que representa a la familia de Diana Quer, Ricardo Pérez Lama, ha explicado hoy que espera que la reconstrucción sirva para determinar "si existen o no contradicciones" en las declaraciones del autor confeso de la muerte de la joven madrileña, José Enrique Abuín Gey, El Chicle.

A las puertas de la sede judicial de Ribeira (A Coruña), Pérez Lama ha explicado a los periodistas sus impresiones previas a la reconstrucción de los hechos ocurridos en agosto de 2016, que acabaron con la muerte de la joven.

"Estamos ante una diligencia que entendemos que es muy importante; la hemos pedido desde un inicio y ya en la comparecencia fue acordada (...) Es importante porque obviamente ahí se podrán contrastar las cosas que él dice y, en todo caso, a nosotros nos va a decir si existen o no contradicciones con sus declaraciones", ha explicado.

Espera que Abuín Gey diga la verdad, pues con ese objetivo ha planteado la práctica de esta prueba que se realizará a lo largo de la mañana entre A Pobra do Caramiñal, donde despareció la joven, y Rianxo, donde apareció su cadáver.

El autor confeso de la muerte de Diana Quer ha llegado a las 9.54 horas al edificio judicial con una capucha negra y a las 10.25 horas empezó la reconstrucción.

La prueba la han solicitado tanto la Fiscalía como la acusación particular, que ejercen los padres de Diana Quer, ante el juez de Ribeira que instruye la causa, mientras que la defensa de Abuín Gey no se negó.

La estranguló "involuntariamente"

El pasado 4 de mayo El Chicle prestó por primera vez declaración ante el juez instructor del caso, ante quien admitió que estranguló a la joven madrileña "involuntariamente", lo que supone un cambio en la versión dada ante la Guardia Civil.

En aquel momento había dicho que mató a Diana Quer en un atropello involuntario, una versión que los investigadores descartaban porque no se correspondía con las evidencias, que apuntaban a un estrangulamiento.

Según ha informado hoy El Periódico, en esa confesión dijo que "tras encontrarse fortuitamente con la joven madrileña, cuando él estaba tratando de robar gasoil en las caravanas de los feriantes que habían acudido a las fiestas del pueblo, la atacó". "Le eché la mano al cuello, la mano derecha", explicó al juez. El asesino confeso, actualmente encarcelado en la prisión de A Lama, llega a lamentar en su declaración que entonces aún tenía mucha fuerza en su mano y su brazo, afectados más tarde por una lesión.

Siempre según su versión, apretó el cuello de Diana hasta que en un momento dado vio "que no movía los ojos". En ese momento, afirmó, "le di dos o tres golpes en la cara" para ver si reaccionaba y "vi que no se movía", abunda el diario. Diana "tenía los ojos en blanco, tenía los ojos abiertos y me miraba", explicó Abuín en su declaración en el juzgado de Ribeira. La autopsia confirmó que la chica madrileña murió por asfixia.

Aquel día de la declaración, El Chicle supo por medio del juez que será juzgado por un jurado popular por los delitos de homicidio o asesinato, detención ilegal y contra la libertad sexual por la desaparición y muerte de la joven madrileña.

El pasado 1 de enero en el mismo juzgado de Ribeira, ante el que se negó a declarar, el juez había decretado el ingreso en prisión del Chicle después de que, un día antes, el propio Abuín Gey condujese a la Guardia Civil a la nave de Asados (Rianxo) donde se encontraba oculto el cuerpo de la joven madrileña desaparecida desde agosto de 2016.