El Gobierno muestra su "absoluta confianza" en Planas: "No tiene cuentas con la Justicia"

Apenas después de la dimisión de Màxim Huerta como ministro de Cultura, al Gobierno le apareció este jueves otra polémica: la imputación del titular de Agricultura Luis Planas por un caso de robo de aguas en Doña en los noventa.

Pero la actitud es totalmente diferente por parte del Ejecutivo. La Moncloa sostiene que el ministro Planas "no tiene cuentas" con la Justicia y exhibe su total y absoluta confianza en el nuevo responsable de Agricultura.

"El presidente y el Consejo de Ministros tienen toda la confianza en Planas", ha resaltado la titular de Educación y portavoz, Isabel Celaà, en su comparecencia semanal ante los periodistas en La Moncloa.

Celaá ha argumentado este apoyo en que la propia Fiscalía no ve delito en la actuación de Planas, además de resaltar que es un político que ha siempre ha cumplido su servicio público de manera "excelente".

El propio ministro confío ayer en que se le desimpute brevemente, mientras que el Partido Popular ya ha exigido su dimisión e incluso ha apuntado a Sánchez y sus declaraciones antiguas de que no llevaría en una lista a un imputado.

EFE

"Sabemos y conocemos que no se va a acusar a Planas"

¿En el caso de que no se le desimpute en breve qué hará el Gobierno?, le han preguntado a Celaá, que firmemente ha dicho que no se va a poner en casos hipotéticos y ha reiterado: "Es un hombre que no tiene ninguna cuenta con la Justicia, ustedes podrán verlo", ha recalcado la portavoz.

Ha relatado que se trata de un caso con raíces en los años noventa sobre una finca en Doñana cedida por la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Almonte (Huelva) y posteriormente a agricultores. Planas cuando era consejero de Agricultura en Andalucía fue citado y dio, según Celaá, toda "suerte" de explicaciones.

Y ha agregado que la propia Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva ha asumido que el ministro no era competente ni tenía conocimiento. "Sabemos y conocemos que no se va a acusar a Planas, la Fiscalía ha dicho que ni había intervenido ni tenía conocimiento", ha agregado.

Una nueva polémica en la que el Gobierno se ha puesto del lado del ministro, no como con Màxim Huerta. Celaá se ha referido a la dimisión del periodista ("crisis de relevo") y ha dicho que se actuó en tan solo 12 horas. Esto, ha apuntado, pone a España "a la altura de las sociedades europeas" sobre asunción de responsabilidades. "Un ejercicio de pedagogía y transparencia, al nivel de las sociedades más exigentes", ha concluido.