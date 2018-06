La reacción de Camacho que lo ha convertido en viral en Twitter a los cinco minutos

Cristiano Ronaldo ha metido el primer gol de Portugal de penalti. En un primer momento, al ver la repetición en televisión parece que es el delantero portugués el que choca queriendo contra Nacho por lo que los comentaristas de Mediaset creían que el árbitro no iba a conceder penalti.

Tras consultar con los árbitros del VAR, el sistema de videoarbitraje, el colegiado sí ha pitado pena máxima.

Después de dar por válido el penalti, Camacho ha entrado en cólera y ha cargado contra los colegiados que están pendientes del VAR. "El VAR, el VAR", ha gritado el exseleccionador nacional.

Y claro, las redes sociales han enloquecido con Camacho.

