Las paredes de la academia del FC Krasnodar acogen a la Selección Española durante la primera fase del Mundial de Rusia 2018. Será así (esperemos 🙏) hasta que tras el partido del 25 de junio contra Marruecos, pasen a cuartos. Entonces abandonarán la ciudad del sur de Rusia para cambiar de sede y disputar el encuentro que le de llave de paso a las semifinales, el 30 de junio o 1 de julio.

Serán tres semanas en Krasnodar, contando desde su llegada el jueves 7 de junio, tiempo suficiente para disfrutar de las instalaciones de este equipo y hasta tunearlas, como ya ha hecho Sergio Ramos, que ha llenado su habitación de fotos de sus tres hijos, de Pilar Rubio y de él mismo vestido de rojo.

No ha tenido mala idea el de Camas, las habitaciones son austeras (MUCHO) y la decoración no es que sea muy inspiradora. De las paredes no cuelga la foto de Iniesta celebrando el gol de la victoria en la final del Mundial de Sudáfrica, sino imágenes de los jugadores del Krasnodar (¿habías oído hablar de Joãozinho antes?). Lo que sí es más motivador son los lemas del gimnasio, con un 'Adelante, toros', es difícil no venirse arriba; aunque el comedor... ¡No veíamos uno así desde que dejamos la Universidad!

Todos esos (¡y más!) son los comentarios que hemos hecho al ver las instalaciones en las que harán vida los 23 seleccionados por Julen Lopetegui durante esta primera fase antes de llegar a la final del 15 de julio. Comentarios a los que se unen varias preocupaciones: ¿cabrá De Gea y su 1,92 en esas camas o le colgarán los pies? ¿Y esa almohada? ¿Es realmente cómoda?

