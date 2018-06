Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, sigue su cruzada contra los nacionalistas catalanes. En su último mitin, organizado este sábado en Málaga por la plataforma España Ciudadana ante unas 4.000 personas, el líder de la formación naranja ha planteado su fórmula para evitar que los partidos nacionalistas regionales accedan al Congreso de los Diputados.

"Queremos una ley electoral justa y eso significa también que los españoles no estén en manos del 0,5% o 0,7% de nacionalistas que cambian de gobierno o deciden presupuestos". Por eso, ha planteado que los partidos deba "tener como mínimo el 3% del voto nacional para poder estar en el Congreso de los Diputados".

"'No puede ser que de Bildu dependa la Sanidad, la Justicia y todas las partidas de este país", ha agregado Rivera, quien cree que el sistema electoral español debe proteger "la igualdad de los españoles" y "el interés general".

Una propuesta que no ha gustado a muchos en las redes sociales, donde ha recibido duras críticas:

Proponemos un sistema electoral que deje a muchos ciudadanos sin representación en el Congreso, eso tiene un nombre que soléis utilizar muy a menudo(ya sabes cual es) .. Por suerte no te saldrás con la TUYA...aunque nosotros ya nos habremos marchado definitivamente..

¿Hay que echarlos del Congreso para solucionar los problemas de España? Igual te crees que no hemos leido historia y no sabemos como acaban "esas cosas".

Estás pensando en catalanes, vascos, canarios, gallegos etc supongo,

no? Genial! No se puede decir más alto y claro. Viva una Ñ única, fuera la diversidad..... Aissss cuidadín que te estás relajando y muestras tu verdadera careta..