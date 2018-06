Toñi Moreno explota al hablar de María Jesús Ruiz: "No puedes traficar con los malos tratos"

Supervivientes ha terminado, pero las tertulias sobre el concurso de Telecinco continúan. La sección de este sábado en Viva la Vida ha dedicado unos minutos a hablar del paso de María Jesús Ruiz por el programa y Toñi Moreno no ha podido evitar dar su opinión sobre el proceso judicial que la ex Miss España mantiene con su expareja José María Gil Silgado, por un presunto caso de malos tratos.

El colaborador Aurelio Manzano defendía que cuando Ruiz habla de los problemas con Gil Silgado, al fin y al cabo está contando algo que forma parte de su vida y que tiene derecho a hacerlo, pero la presentadora enseguida ha querido dejar clara su posición.

"Todos trabajamos en esto. Todos sabemos de qué va esto. A mí me parece estupendo que salgas en una entrevista, y sobre los temas de corazón suelo dar poco mi opinión, pero es que esto me hierve la sangre", ha dicho en un tono que no admitía réplica.

"Es decir, tú puedes hablar de tu vida, puedes cobrar hablando de tu vida lo que quieras, pero lo que no puedes es traficar con algo tan doloroso como los malos tratos ni cobrar por ello. Porque con esto no se juega", ha argumentado Moreno.

Moreno ha señalado que se trata de una cuestión de respeto a todas las mujeres que han vivido malos tratos y que lo están pasando mal por la falta de recursos para salir adelante. "Me parece una sinvergonzonería. Me lo pareció en su momento y me lo parece ahora. Y el día que la tenga delante le diré: 'Chica, como concursante me has parecido un hacha, pero como mujer tienes mucho que aprender", ha concluido.

