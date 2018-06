Beatriz Rico se enzarza en una discusión con un tuitero que le llamó "posturitas"

Beatriz Rico no se calla ni una. Según ha explicado la actriz y cantante en su perfil de Instagram cada vez lleva peor los malos modos y "la falta de educación de la gente". Por eso no duda en enfrascarse en discusiones contra todos aquellos que osan dirigirle mensajes con malas intenciones.

La última ha sido a raíz de una foto que Rico publicó este sábado en su cuenta personal de Twitter en la que salía preparada para un entrenamiento de Body Combat, una disciplina de entrenamiento cardiovascular inspirada en las artes marciales.

Si te peleas con un cerdo, los dos acabareis llenos de barro. Pero al cerdo le gusta. Oink #pensamientos profundos pic.twitter.com/KzvkHmHTtt — Beatriz Rico (@bearicoactriz) 16 de junio de 2018

Uno de sus seguidores acusó a Rico de ser una "posturitas" por cómo lleva colocadas —de forma incorrecta según él— las vendas de las manos. "Probablemente no habrás hecho defensa personal en tu vida", escribió.

Rico, ni corta ni perezosa, se enzarzó en una discusión con él, porque asegura que no está dispuesta a tolerar que la "juzguen sin saber".

Raúl, hago Body Combat. No golpeo nada. Me vendo las manos porque el "golpe" (al aire) es diferente y además, así no me clavo las uñas al cerrar el puño. Es lo que tiene juzgar sin saber. Anticipar, se llama. — Beatriz Rico (@bearicoactriz) 16 de junio de 2018

Osea, que no haces defensa personal. Body Combat es otra clase más tipo zumba... Las que se dan en los gimnasios, resumiendo.

Vamos, que tengo razón y las vendas es postureo. — Raúl ☭ (@OdolGorria) 16 de junio de 2018

Zumba??? Madre mía, qué despistado estás! Bueno, te veo soliviantado y probablemente tengas un mal día, porque tanta mala educación no es normal. Así que mejor te dejo, espero que tu día mejore. Be water, my friend... 🙌 — Beatriz Rico (@bearicoactriz) 16 de junio de 2018

Pero qué falta de respeto ves tú ahí. De verdad, tienes que estar aburrida para discutir conmigo.

Body Combat no es defensa personal, y ya está.

Que luego boxees, vale me callo entonces.

Y que las vendas de la foto tal como las tienes puestas no sirven para nada es real. — Raúl ☭ (@OdolGorria) 16 de junio de 2018

He competido durante años en karate. He entrenado a policías. Llevo más de 8 años practicando Mma. Prueba a hacer una clase de body combat con el bucal, a ver si puedes, machote! — Monique Targaryen (@EmeTargaryen) 16 de junio de 2018