Un 'infuencer' de 12 años cobra 1.000 euros por publicación a espaldas de su padre

Álex Rivas es un publicista que trabaja de forma habitual con influencers y después de diez años de profesión ha decidido empezar a compartir en su cuenta personal de Twitter algunas de las experiencias más insólitas con las que se ha encontrado a lo largo de su carrera.

La primera de estas historias está contada en forma de hilo, se ha convertido en viral y ocurrió en 2016. Trata sobre un niño de 12 años al que el publicista ha apodado como el nuevo Amancio Ortega.

Todo empezó cuando un cliente le encargó una campaña de publicidad para llegar a adolescentes de entre 11 y 15 años.

Investigando un poco descubrimos @musicallyapp y flipamos. Millones de chavales subiendo coreografías de canciones (muchas alucinantes) y decenas de ellos con más de medio millón de seguidores, ¿cómo no nos hemos enterado antes de esto? Me siento mayor. — Alex (@marasfero) 9 de junio de 2018

El cliente tiene un spot con una canción bastante molona y pegadiza. Proponemos contratar a los que tienen más seguidores para que hagan su coreo con ella y así la hagan más conocida. Cada vídeo es visto más de 200K y podemos ser los primeros en hacer algo así en España. — Alex (@marasfero) 9 de junio de 2018

Para mi sorpresa muchos tenían en sus bios correos tipo business@xxxx.com para estas cosas, escribo a varios de ellos el típico mail de "trabajo para tal y tal y estamos interesados en hacer una campaña de publicidad contigo subiendo contenido en tu perfil..." — Alex (@marasfero) 9 de junio de 2018

Muchos contestan rápido, en horario escolar, alguno con representante #madremía. Uno nos envía un pdf profesional con tarifas y ejemplos, incluidas vídeos y fotos en Instagram, resulta que tiene más de 200K followers allí, con 12 años, en 2016. ¿Cómo no lo teníamos localizado? — Alex (@marasfero) 9 de junio de 2018

Es una especie de Cremades en pequeño, subiendo vídeos chorras con sus colegas en el cole. Alguno hasta me hace gracia, pero la verdad es que no entiendo la mitad de las cosas que dice. No diré quién es y en un rato lo entenderéis. — Alex (@marasfero) 9 de junio de 2018

Álex le pasó la propuesta al cliente de escoger a ese chico en concreto, le gustó y aceptó. De manera que envío al influencer las pautas de publicación y el adolescente le devolvió un borrador.

Mientras paso el vídeo (muy chulo) al cliente para aprobación, le digo que necesito que firme un adulto la Orden y que me diga datos de facturación, que no me los había pasado. No contesta. El cliente revisa el vídeo y me dice que es justo lo que buscaba, que lo publiquemos. — Alex (@marasfero) 9 de junio de 2018

Al día siguiente vuelvo a escribir, le digo que el vídeo está ok, pero que necesito los datos de facturación y que firme algún adulto la OC. No contesta. Empiezo a pensar que estoy en un marrón importante. Lo intento más veces y durante dos días eternos no me dice nada. — Alex (@marasfero) 9 de junio de 2018

Tras mucho insistir me da su teléfono móvil. Pero me dice que le llame a partir de las 17:00, que antes está en el cole y no puede contestar. No me puedo creer que durante todo el tiempo he estado hablando por correo con el chaval y no con un repre. Le llamo. — Alex (@marasfero) 9 de junio de 2018

Consigo hablar con él por primera vez. No me deja hablar, me dice que siempre le pasa lo mismo, que si queremos que publique la campaña éstas son sus condiciones: no factura, no firma ningún adulto y no se puede enterar su padre. Os podéis imaginar mi reacción. — Alex (@marasfero) 9 de junio de 2018

Pregunto que cómo es posible que con 12 años tenga un documento de tarifas tan elaborado y me dice que lleva dos años trabajando de esa manera, que todas las marcas pasan por el aro (que no son pocas) porque los resultados son acojonantes. Le doy la razón. — Alex (@marasfero) 9 de junio de 2018

Pregunto cómo puede cobrar si es menor de edad. Contesta que le tenemos que pagar por paypal (que lo abrió con datos falsos) que no tiene cuenta bancaria y que no saca cash, no puede. Compra las cosas que le gustan por tiendas online que aceptan pagar con su saldo de paypal. — Alex (@marasfero) 9 de junio de 2018

Insisto que si sabe los problemas que puede generarnos si se entera su padre, hacienda o el defensor del menor. Imagino la noticia: La marca xxxx contrata a menores sin permiso de sus padres para promocionar sus productos en Redes Sociales. — Alex (@marasfero) 9 de junio de 2018

Me repite lo mismo: Esto lo que hay, este mes ya han aceptado estas condiciones 4 marcas. La cantidad pactada para la campaña es superior a 1.000 €, hago cálculos, cobra más del doble de lo que cobro yo, con 12 años. — Alex (@marasfero) 9 de junio de 2018

Me dice que sabe que cobra bastante más que su padre. Pregunto si él no se entera de su ritmo de vida cobrando lo que cobra y me dice: él se cree que todo son regalos de marcas porque soy muy conocido en Internet... No entiendo cómo un padre no puede saber algo así de su hijo. — Alex (@marasfero) 9 de junio de 2018

Hablo con el cliente y le cuento el panorama, le digo que nosotros no podemos hacer eso, que he consultado con el abogado y que se nos puede caer el pelo. Además que no me parece ético que un chaval de 12 años esté currando sin que lo sepa su padre — Alex (@marasfero) 9 de junio de 2018

Han pasado dos años y medio. He seguido al chaval, tiene 15 años y en sus últimas publicaciones hay algunas patrocinadas (el precio actual es más del doble de lo de hace dos años) sigue a todo tren. — Alex (@marasfero) 9 de junio de 2018