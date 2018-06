Pedro Sánchez espera que esta semana se llegue a un acuerdo en el Congreso sobre el futuro de RTVE

Este lunes, Pedro Sánchez ha concedido su primera entrevista como presidente del Gobierno y lo ha hecho en la cadena pública: TVE. La entrevista, que se ha celebrado en el Salón de Columnas de la Moncloa, la han llevado a cabo la presentadora de informativos de la cadena Ana Blanco y el conductor de Los Desayunos de TVE, Sergio Martín.

Martín ha sido quien le ha hecho la pregunta a Sánchez sobre el estado del Consejo Informativo de RTVE y su delicada situación. Los trabajadores se han manifestado ya durante ocho Viernes Negros y con el noveno convocado para esta semana, a la espera de que un acuerdo en la Mesa del Congreso para elegir al comité de expertos que designen a los miembros del Consejo de Administración y al presidente de RTVE.

@sanchezcastejon: "Mi compromiso es que haya una RTVE que no esté al albur ni al dictado de ningún partido". Por otro lado, asegura que si el Congreso no materializa un acuerdo, "el Gobierno de España no va a mirar para otro lado"



— Telediarios de TVE (@telediario_tve) 18 de junio de 2018

Sánchez ha asegurado en la entrevista que se compromete a garantizar el cumplimiento de la ley y ha prometido que "RTVE no esté al albur de ningún gobierno". Además, ha instado al acuerdo en el Congreso esta semana y que le gustaría que "este acuerdo se materializara en el Congreso". Aunque si no lo hubiese, no ha descartado su intervención: "el Gobierno de España no va a mirar a otro lado y tendremos que instar al Congreso a que no se postergue la renovación".

El Presidente @sanchezcastejon insta a todos los grupos políticos a desbloquear la eleccion del Consejo de Administración de RTVE para que se cumpla el consenso. "Si el Congreso de los diputados no lo hace, el Gobierno de España tampoco va a mirar a otro lado" — MujeresRTVE (@MujeresRtve) 18 de junio de 2018

No es la primera vez que Sánchez se refiere a la televisión pública. Durante el debate de la moción de censura, Pedro Sánchez recalcaba que su compromiso a "garantizar la independencia de RTVE" y acusaba a la directiva de la cadena de manipulación.

Sin embargo, sigue sin haber acuerdo en el Congreso. Este martes vuelve a reunirse la Mesa del Congreso para intentar llegar a un acuerdo sobre la situación de la corporación. Mientras que este viernes los trabajadores volverán a vestirse de negro por la independencia de RTVE coincidiendo con el último día de mandato del actual presidente José Antonio Sánchez.

A los denominados como Viernes Negros se han sumado nombres de la cadena como María Casado, Roberto Leal, María Escario o la propia Ana Blanco, encargada de hacer la entrevista a Sánchez.