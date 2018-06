Querían homenajear a Anna Gabriel... pero les sale un 'Ecce Homo'

El Casal Despertaferro de Reus (Tarragona) pintó este pasado sábado un mural en homenaje a la exparlamentaria de la CUP, Anna Gabriel, una obra con la que recordaban que se cumplían cuatro meses desde que la política se marchase a Suiza, tras ser convocada por el Tribunal Supremo para declarar.

El gesto de homenaje estaba claro gracias al lema principal, "Free Anna Gabriel. Free them all" (liberad a Anna Gabriel, liberadlos a todos), y menos mal, porque si es por el dibujo del rostro de la exdiputada catalana... Eso ya es otra cosa. Digamos que a los artistas no les ha salido un retrato de enorme parecido. Más bien, como están afirmando los usuarios en las redes sociales, estamos ante un nuevo caso Ecce Homo.

"Ya nos perdonará. Tenemos más buena intención que talento", han escrito en el Twitter desde la plataforma independentista, reconociendo que no han dado en el clavo.

En otro mensaje en Twitter, los miembros del Casal explican que la iniciativa se sacó adelante para "repintar algunos murales que el españolismo había dañado". "Queríamos hacer un homenaje a Anna Gabriel y al resto de represaliados pero vaya, ya veis que no tenemos demasiado talento artístico", bromean. En el mural piden su libertad y le aseguran que "nunca caminará sola".

Aquest dissabte vam aprofitar per repintar alguns dels murals que l'espanyolisme ens havia malmès, volíem fer un homenatge a l'Anna Gabriel i a la resta de represaliats... però vaja, ja veieu que no tenim massa talent artístic :S



Lo important és participar! :) — Casal Despertaferro! (@CasalDPF) 18 de junio de 2018

En las redes sociales, sobre todo en Twitter, el graffiti ha sido muy comentado, con opiniones que van desde "el gesto es lo que cuenta" a "unas clases de dibujo no estarían mal".

Es un poco mas She-Guevara , que Ana pero eso, la intencion es noble, mis dieses. pic.twitter.com/0eKlvHLu69 — David Samblas (@dsamblas) 17 de junio de 2018