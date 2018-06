Metida de lleno en la promoción de El Día de Mañana (la nueva serie de Movistar+ dirigida por Mariano Barroso), Aura Garrido (29 años) no desaprovecha la oportunidad de estar al tanto de la actualidad de la Selección Española. De hecho, no se pierde los "momentos de catarsis colectiva" ni esas quedadas de "tropecientasmil" personas que se reúnen para disfrutar del Mundial de Rusia. Sin embargo, hay algo que no puede evitar: a la actriz le sale la vena merengue cuando piensa en los jugadores imprescindibles de la Roja y en los cameos que le gustaría ver (siempre en condicional) en las ficciones en las que ella participa.

Además, Aura Garrido es el mejor ejemplo de que con el fútbol muchas veces se disfruta y se sufre a partes iguales, y ella no sólo lo hace con su equipo. A la joven le sale su corazoncito con un deporte con el que la gente se muestra, en general, bastante más exaltada con las victorias. La protagonista de El Ministerio del Tiempo es de las que se conforma con ganar, sin necesidad de grandes goleadas ni de meter el dedo en la herida del equipo derrotado.

Has viajado mucho como Amelia Folch. Si pudieses viajar en el tiempo, ¿qué momento de qué Mundial te gustaría cambiar?

Cambiaría la eliminación de España en cuartos de final en el Mundial de Corea.

Y si pudieses trabajar en el biopic de un jugador de la selección, ¿de qué jugador te gustaría que fuese?

Me gustaría mucho que fuese un biopic de de Verónica Boquete, que es la capitana de la Selección femenina de fútbol y que es una jugadora maravillosa, la mayor goleadora, y es muy buena. Al final, del fútbol femenino se habla muy poco y tiene una historia muy interesante que contar.

¿Qué es lo que más te atrae del Mundial?

Los partidos (ríe). Una cosa que me gusta mucho es que, al ser en verano, es más fácil cuadrar con los amigos. Cuando es la Liga o la Champions, con equipos en los que cada uno tiene sus preferencias, es diferente. Me gusta mucho que que en Mundial todos vamos con el mismo equipo y es mucho más fácil hacer quedadas con los amigos para ver los partidos. Toda esa parte social de vivirlo conjuntamente me encanta.

¿Y lo que menos?

(Ríe nerviosa). El bombardeo constante de información sobre fútbol en los medios de comunicación. Que parece que no existen más noticias en el mundo además del fútbol.

Como espectadora, ¿dónde crees que está el potencial de la Selección Española en este Mundial?

En su juego.

¿Hay algún Mundial que te haya marcado especialmente?

El de Sudáfrica, creo que nos marcó a todos. Recuerdo varios de los partidos de ese Mundial de 2010. Quizás por todas las cosas que yo iba viviendo en paralelo, pero la celebración final, que fue un momento de catarsis colectiva y de comunidad muy grande, fue muy bonita. Y todas esas quedadas multitudinarias de tropecientasmil personas en una casa para ver un partido.

¿A qué jugador te habría gustado ver en un cameo en El Día de Mañana?

En general, a cualquiera.

¿Y en particular?

Siempre he sido muy fan, desde pequeña, de Zidane. Es un futbolista que siempre me ha gustado mucho, como jugador. De la Selección, Isco.

Veo tintes merengues...

Sí, tampoco lo voy a ocultar.

¿Quién es tu imprescindible en la Selección?

Creo que hay bastantes imprescindibles. Isco es uno de ellos (ríe).