¡Llega la gran batalla! La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría se suman a la carrera por la sucesión de Mariano Rajoy. Un duelo de máxima tensión.

Cospedal ha oficializado sus intenciones en una reunión de la Junta Directiva del PP de Castilla-La Mancha, el mismo día en el que la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría también ha avanzado vía Twitter que presenta su candidatura -atenderá a los medios a la una de la tarde-.

Hoy martes, a las 13h y en el acceso del @Congreso_Es, he convocado a los medios de comunicación para presentaros mi candidatura a la presidencia del @PPopular — Sáenz de Santamaría (@Sorayapp) 19 de junio de 2018

Además, ya han comunicado que se presentarán el exministro José Manuel García-Margallo, el diputado José Ramón García-Hernández, el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, y el expresidente de NNGG del PP valenciano José Luis Bayo.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha reunido esta mañana a la Junta Directiva del PP de Castilla-La Mancha para concretar su candidatura y ha declarado: "He dado la cara y siempre la daré". Un discurso de defensa del partido ha hecho la dirigente popular, principalmente ya para presentarse como la candidata que más defiende las siglas frente a Sáenz de Santamaría.

Ofrezco victoria, victoria y victoria

"Sé lo que es ganar elecciones", ha reivindicado Cospedal. Al decir que se presenta, todos los presentes en la Junta Directiva se han levantado y han coreado "presidenta, presidenta".

"Me presento desde la humildad, la experiencia y la ilusión", ha destacado Cospedal, quien ha dicho que tiene sentimientos mezclados de "responsabilidad, ilusión, confianza, sentido del deber y fe inquebrantable en el PP". Y ha apostillado: "Me siento preparada y ofrezco la ganaría de la experiencia". "Me presento para ganar, para ganar y para ganar", ha subrayado.

Por ello, dará la batalla" con todas las energías".

Sin mencionar a Santamaría, ha comentado que esta decisión no va la "contra": "No se toma contra nadie. Hoy presento un proyecto integrador".

"Desde el momento mismo, me he planteado cuál debería de ser mi determinación para el momento venidero y sobre todo sobre qué fundamentos debería adoptarla. La decisión sólo podría estar basada en la convicción de lo que es mejor para mi partido. Lo primero, el qué hacer, he querido que estuviera despojado de cualquier pretensión personalista", ha argumentado.

Además, ha dicho que es el momento de que una mujer tome las riendas del partido y ha reivindicado el papel de políticas del Partido Popular como Loyola de Palacio. "Defendemos una igualdad real, que ya es imperiosa en el siglo XXI", ha subrayado."Quiero ser la primera mujer que preside el PP y el Gobierno de España", ha manifestado.

Santamaría y Cospedal: las grandes enemigas políticas

Sáenz de Santamaría y Cospedal han mantenido un duro pulso político en los últimos años, llegando a hacerse visible este crudo enfrentamiento durante la fiesta del 2 de Mayo en Madrid. Una foto que vale más que mil palabras, ni se miraron ni se hablaron. La tensión entre ellas fue y es máxima.

En ese mismo momento las dos se convierten en las favoritas para suceder a Rajoy, una vez que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha renunciado a competir en esta guerra interna.

Cospedal ya ha dejado caer en su discurso que es la mejor para defender las siglas del partido. En su entorno siempre se ha asegurado que ella siempre ha estado a las duras y las maduras en el Partido Popular, dando la cara ante situaciones tan incómodas como el caso Bárcenas. En cambio, los 'cospedalistas' han criticado que Sáenz de Santamaría se escudaba tras la mesa del Consejo de Ministros y obviaba al partido.

"Ofrezco mi mano firme contra la corrupción", ha aseverado Cospedal, que ha pedido recuperar la "unidad del centro derecha español".

"Tendo el inmenso honor de presentar mi candidatura a la Presidencia del PP, lo hago con humildad y determinación. Os pido vuestra confianza y vuestro apoyo, Ofrezco un partido ganador y de gobierno, ofrezco ilusión y experiencia, trabajo, unidad y victoria. Ofrezco victoria, y victoria, y victoria".

¿Cómo se elige al nuevo líder del PP?

Los aspirantes tienen hasta el miércoles al mediodía para formalizar sus candidaturas, siendo necesarios 100 avales para pasar la primera terna.

Las candidaturas se proclamarán oficialmente el 22 de junio. Si hay más de un aspirante, se abre un proceso de campaña interna. El 5 de julio están llamados a votar en primera vuelta en urna secreta todos los militantes que estén al corriente de pago.

Ese día habrá dos urnas: una para votar a los compromisarios que irán al congreso (que se celebrará el 20 y 21 de julio) y otra para votar directamente a uno de los candidatos -pasarán a la siguiente fase los dos más apoyados-.

Pero en en esta votación ya podría salir el líder del PP si uno de los candidatos logra más del 50% de votos, ser el más votado en la mitad de las circunscripciones (hay 60 en total) y sacarle más de 15 puntos de diferencia al siguiente rival.

La segunda vuelta sería en el congreso del PP que se celebrará el 20 y 21 de julio. Allí solo votarán los 3.134 compromisarios entre uno de los dos candidatos que lleguen a la final. El ganador será proclamado líder del PP en este congreso extraordinario y además se convertirá en el candidato del partido a la Presidencia del Gobierno.

