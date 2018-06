España sumó 22.100 millonarios más en el último año y ya suponen un 76% más que antes de la crisis

El número de millonarios se ha disparado en España un 76 % desde 2008, coincidiendo con el inicio de la crisis económica, y abarca ya a 224.200 personas y una fortuna global del entorno de los 565.700 millones de euros, de acuerdo con el informe Mundial de Riqueza publicado hoy por la consultora Capgemini.

Sólo en el último año, el número de grandes patrimonios se ha incrementado en España un 10,9 % con respecto a 2016, lo que equivale a 22.100 millonarios más. Con este nuevo incremento, el número de millonarios en España encadena ya seis años consecutivos al alza y escala hasta la cifra más alta desde 2008.

Junto al aumento del número de millonarios también se ha disparado la riqueza que acumulan. En concreto, un 11,9 % a cierre de 2017 en comparación con el año anterior.

Our World Wealth Report 2018 is now available. Download your free copy today! https://t.co/S1oyzKhess #WWR18 pic.twitter.com/Lckw4U2HPi