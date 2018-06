Los ratones se comen más de 15.000 euros de un cajero en India

Un cajero en la zona de Laipuli (India) lleva fuera de servicio desde el 20 de mayo. Casi un mes después, cuando dos reparadores han accedido a su interior para arreglarlo, se han dado cuenta de por qué se había estropeado. Y ha supuesto una pérdida de dinero importante.

Varios ratones han roído durante semanas los billetes de 500 y 2.000 rupias que se habían depositado pocos días antes de la avería, según The Indian Express.

En total, los roedores han acabado con más de 15.000 euros de FIS: Global Business Solutions, la entidad financiera que opera el cajero.

