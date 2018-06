Tusk, tras verse con Sánchez: "Todos podemos aprender de España cómo gestionar la migración ilegal de manera efectiva"

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha destacado este martes el papel de España como ejemplo en la gestión de la migración ilegal tras ofrecerse a acoger a los 629 ocupantes del 'Aquarius' que llegaron el pasado domingo al puerto de Valencia.

"Todos podemos aprender de España cómo gestionar la migración ilegal de manera efectiva", ha subrayado Tusk en su cuenta de Twitter tras reunirse en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Consejo Europeo ha explicado que ha sido una "buena" reunión, la primera con Sánchez desde que el líder socialista llegó a La Moncloa, en la que se ha tratado la agenda europea del Consejo Europeo de los días 28 y 29 de junio.

En el encuentro se ha abordado cómo se ha desarrollado la acogida de los migrantes a bordo del buque Aquarius y el presidente del Ejecutivo ha defendido una política de gestión de las migraciones que sea europea y solidaria.

