Twitter se llena de mofas sobre las supuestas últimas palabras de Lopetegui a sus jugadores

El periodista de Mediaset y de la Cadena COPE, Juanma Castaño, informó en su programa radiofónico nocturno, El Partidazo de COPE, de lo que Julen Lopetegui dijo a sus jugadores en su última charla después de que Rubiales lo destituyese por su fichaje por el Real Madrid.

Las palabras textuales de Castaño sobre lo que dijo el exseleccionador fueron:

"Esto tiene que servir para unirnos más. Este grupo ha superado todos los contratiempos. Este grupo se ha sabido levantar siempre. El Mundial no lo va a ganar el mejor equipo, sino el que más fuerte sea de cabeza. Esta es nuestra profesión. Terminad el trabajo que habéis venido a hacer, que es ganar el Mundial. No necesito declaraciones. Si me queréis dar un homenaje, ganad el Mundial. Yo me sentiré partícipe de vuestro éxito".

A la hora de publicar en redes sociales las palabras de Castaño sobre Lopetegui, la cuenta oficial del programa (@partidazocope) escribió: "Esto tiene que servir para uniros más. Este grupo ha superado todos los contratiempos (caso Villar, salida de Claramunt, elecciones catalanas) y se ha levantado siempre".

Añadiendo en el paréntesis una serie de "contratiempos" que Castaño no menciona en su información.

Esto ha generado que los tuiteros incluyan otros "contratiempos" como respuesta al tuit. Muchos se han acordado de la muerte de Chiquito, de la de Michael Jackson y hasta de la pizza con piña.

Todos son hilarantes.

