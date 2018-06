Benetton desata la polémica al utilizar una imagen de los inmigrantes del Aquarius para una campaña publicitaria

Benetton está de nuevo en el ojo del huracán. La firma italiana acostumbra a crear campañas publicitarias que causen impacto, y la nueva, en la que ha usado varias imágenes de un grupo de los inmigrantes del Aquarius, que llegaron al puerto valenciano el pasado domingo, después de ser rescatados en aguas internacionales frente a Libia.

El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, que se negó a recibir en sus puertos a los inmigrantes, ha cargado abiertamente contra la firma: "¿Sólo yo pienso que esto es repugnante?".

Solo io trovo che sia squallido?https://t.co/leOn1vJhK1 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 19 de junio de 2018

No ha sido el único que se ha manifestado: la ONG SOS Méditerranée, una de las organizaciones encargadas del rescate de los inmigrantes del Aquarius, condenó este martes el uso con fines publicitarios de las imágenes de estos vestidos con chalecos salvavidas por parte de Benetton. "Nos desvinculamos por completo de esta campaña que muestra una fotografía tomada mientras nuestros equipos rescataban a personas en peligro en el mar durante una operación realizada el 9 de junio".

🔴 STATEMENT on the use of SOS MEDITERRANEE's pictures pic.twitter.com/rkfCcios6P — SOS MEDITERRANEE GER (@SOSMedGermany) 19 de junio de 2018

Aunque Benetton no ha respondido a la polémica, el fotógrafo oficial de las campañas de la marca, Oliviero Toscani, sí ha respondido a Salvini: "Ves señor Salvini, no es una locura, sino un drama. Desafortunadamente muchos de nosotros no entendemos lo que está sucediendo. Así que el hecho de que un negacionista del Holocausto critique esta acción me hace darme cuenta de que estoy en lo correcto".