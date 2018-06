El aplaudido alegato feminista de Aitana: "Vengo a pecar de sinceridad"

Si hay una lección que han dejado clara los concursantes de esta edición de Operación Triunfo es la del feminismo. Amaia y sus alegatos en contra de los tacones o de la depilación tanto dentro como fuera de la Academia son ejemplo de ello. Sin embargo, otra triunfita que se ha mostrado natural, feminista y reivindicativa con muchos aspectos de la sociedad es Aitana.

La cantante de Lo Malo y Arde ya fue objeto de titulares y comentarios cuando en una firma de discos en Madrid dijo micrófono en mano que tenía la regla y que se ausentaba unos momentos para ir a cambiarse. Este miércoles, Aitana ha publicado otro tuit sobre el tema avisando ya de que iba a "pecar de sinceridad".

En su publicación aclara que no ha subido fotos porque estaba "dolorida" por su primer día de regla y por el que ha optado por "no ir a la piscina".

(ATENCIÓN, vengo a pecar de sinceridad😉) Hola, hoy ha sido mi primer día de regla y he optado por no ir a la piscina. Lo digo porque como me pedís foto, no pude, estaba dolorida 🤓