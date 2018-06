El truco para secar la ropa de los bebés que muchos padres necesitan saber

Un sencillísimo truco para colgar la ropa de bebé ha llamado la atención de muchos padres de todo el mundo.

El consejo fue compartido en la página de Facebook Nubs and Bumps hace una semana y consiste en colgar los bodies al revés y abotonarlos con sus propios corchetes a las barras del tendedero. ¿Lo más genial? No hacen falta pinzas.

Muchos padres se han quedado boquiabiertos con esta idea tan fácil. "Esto ahorra el uso de montones de pinzas. Las mías siempre desaparecen o se rompen, no sé cómo no se me ocurrió esto antes", comentó uno.

Otro usuario señaló que desabrochar los tres corchetes de cada body puede llevar mucho tiempo, cuando en realidad sólo hace falta quitar uno.