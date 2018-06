Con motivo del Día Mundial del Refugiado, que se ha conmemorado este 20 de junio, el diario británico The Guardian ha publicado una lista con los nombres de los miles de refugiados que han muerto en su intento de entrar en Europa, tierra de oportunidades o de esperanza, al menos. En total, 34.361 personas murieron como desplazados forzosos por los conflictos, la persecución y la violencia, o buscando un futuro mejor. Los datos publicados proceden de la red United for Intercultural Action, una entidad con sede en Amsterdam (Holanda), que se ha basado en los informes publicados por diferentes medios de comunicación y ONG en los últimos 25 años.

El reportaje del Guardian -un trabajo de Niamh McIntyre y Mark Rice-Oxley- precisa que la cifra de la lista es el acumulado desde 1993 hasta el 5 de mayo de este año, 2018. "El número real es presumiblemente muchos más alto, pues muchos miles de personas murieron sin dejar rastro", matizan. Y eso que ya es de por sí estremecedor ver cómo se acumulan los nombres, cómo se van pasando páginas sin cesar, porque el drama no acaba...

In today's paper we've printed a list of 34,361 refugees known to have died trying to make it to Europe. In the absence of official data, an activist group has been gathering details behind the defining crisis of our times: https://t.co/VmiEuw2RwU #worldrefugeeday pic.twitter.com/RP2xfz0p9p — The Guardian (@guardian) 20 de junio de 2018

The Guardian today has printed in their newspaper a list of 34,361 refugees who are known to have died trying to make it to Europe. pic.twitter.com/IqqLD5rCCX — Scott Bryan (@scottygb) 20 de junio de 2018

Refugees have been dying for decades and for 25 years we've looked away. The List is an attempt to change that: https://t.co/VmiEuw2RwU #worldrefugeeday pic.twitter.com/py31o8IOET — The Guardian (@guardian) 20 de junio de 2018

Suicidios y asesinatos

La gran mayoría de los migrantes muertos intentando llegar a Europa se ahogaron en el Mediterráneo. Sin embargo, la lista pone de manifiesto, destaca el rotativo de Reino Unido, que las muertes no solo ocurren en el mar. Por desgracia, estas personas también fallecen durante las detenciones y en los centros de refugiados. "Unos 400 se quitaron la vida: más de 600 murieron violentamente a manos de otros (migrantes)", confirma el informe.

La lista compartida por el rotativo británico va acompañada de una web especial, interactiva, con gráficos y mapas cuyo objetivo es mostrar la magnitud del problema, uno de los desafíos más importantes actualmente para los países de la Unión Europea.

La iniciativa del diario ha tenido una enorme repercusión en las redes sociales, sobre todo en el continente europeo, donde su publicación ha sido tendencia durante varias horas.