La indirecta con campanas de boda de Matías a Lidia en 'First Dates'

Lidia Torrent, camarera de First Dates (Cuatro), se quedó sorprendida cuando en el programa emitido este martes una de las comensales se presentó con un velo de novia. Se trataba de Amanda, de 21 años, que contó que su mayor ilusión era casarse a los 23 ó 24 años y tener hijos "lo antes posible".

"¿No te entraron ganas de casarte al verla así?", espetó el barman Matías Roure a Lidia, que además de ser compañera de trabajo es su pareja.

CUATRO

La camarera negó entre risas y echó balones fuera desviando la atención hacia la participante en el programa de citas: "Le queda superbién el velo así".

"A vos también te quedaría muy bien", insistió Matías con una amplia sonrisa. El comentario volvió a arrancar una risa nerviosa a la camarera, que masculló un: "Joder". Puedes ver el momento completo aquí.

No es la primera vez que el coctelero pone en aprietos a su chica ante las cámaras. De hecho, en el especial de San Valentín de First Dates, le dedicó unas palabras que la emocionaron hasta las lágrimas.