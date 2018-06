La reacción de Ricky de 'OT' tras conocer que Marina y Agoney serán los pregoneros del Orgullo LGTB

Este martes en torno a las siete de la tarde se conoció que dos triunfitos serían los pregoneros del Orgullo LGTB 2018, Marina y Agoney, y que lo harían junto a Los Javis, sus profesores dentro de la Academia. Las reacciones no se hicieron esperar, y menos aún entre sus compañeros de Operación Triunfo, aunque no todos se lo tomaron muy bien.

Ricky publicó un tuit casi inmediato en el que dejaba clara su homosexualidad: "Sabéis que soy maricón, ¿no?".

Pero no fue el único indignado con la decisión que le aparta del pregón, que tendrá lugar en la Plaza Pedro Zerolo el próximo 4 de junio. Numerosos seguidores del concursante del reality de TVE también se mostraron en Twitter contra de que no se hubiese contado con Ricky para el evento publicando con el hashtag #RickyMeRepresenta o #RickyEnElPregon.

Honestamente no entiendo y me decepciona ver que @Ricky_ot2017 no estará en el pregón del orgullo. Y no solo por la ironía y naturalidad con que trata la diversidad, sino por su instinto, su capacidad comunicativa y motivacional y el humor con el que afronta sus propios complejos pic.twitter.com/dX5ITyutwx