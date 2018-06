Lo que un futbolista no supo hacer lo bordó UNA futbolista

Leah Lynn Fortune sí sabía sacar de banda haciendo una voltereta y ha dejado al jugador de Irán que intentó lo mismo frente a España a la altura del betún.

El vídeo ha circulado por las redes como la pólvora después del fallido intento del futbolista iraní Milad Mohammadi, que hizo una cabriola que se vio frustrada por falta de impulso, algo que ha llenado las redes de bromas sobre lo ocurrido.

Aprende de Fortune, Mohammadi.

For anyone that hasn't seen it. pic.twitter.com/J596JkYY16