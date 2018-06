Ahí está, es una auténtica avalancha la que desborda las redes sociales -y hasta los titulares de algunos periódicos- insistiendo en que ser solidarios con los migrantes del Aquarius provoca un "efecto llamada" que convertirá a España en un imán de extranjeros. Aquí, donde ya no entra ni uno más, donde ya somos bastantes solidarios, donde no hay trabajo ni para los de dentro, claro.

¿Te crees ese discurso? Pues la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) lo ha tumbado en un sólo tuit en el que recuerda la lista de los 10 primeros países de acogida del mundo. A saber: Turquía, Pakistán, Uganda, Líbano, Irán, Alemania, Bangladesh, Sudán, Etiopía y Jordania. España no aparece. Tampoco ningún otro país comunitario, aparte del país que comanda Angela Merkel. No. El peso de la acogida lo están soportando los países vecinos a las zonas más pobres o en conflicto, con un coste intenso para sus economías, que no son de primer nivel.

Los 10 primeros países de acogida. Para responder a quienes dicen que España no puede ayudar a todos los #refugiados.

🇹🇷Turquía

🇵🇰Pakistán

🇺🇬Uganda

🇱🇧Líbano

🇮🇷Irán

🇩🇪Alemania

🇧🇩Bangladesh

🇸🇩Sudán

🇪🇹Etiopía

🇯🇴Jordania

El recién estrenado Ejecutivo socialista, recuerda CEAR en su informe anual dado a conocer este lunes, tiene que cumplir con lo prometido y firmado, que poco tiene que ver con ese mensaje de miedo: España se comprometió en el 2015 a acoger a 17.337 refugiados, dentro del reparto decidido por Bruselas para hacer frente a la crisis migratoria de aquel verano, pero cuando el pasado septiembre se cumplieron dos dos años de plazo para cumplir con ese objetivo, el cumplimiento era del 11%.

Hoy, dice la organización, es aproximadamente de un 16%: se ha reubicado y reasentado a 2.792 personas (1.433 reasentados, 1.359 reubicados, exactamente), con lo que restarían por venir 14.545, cuatro quintas partes. Las cuotas en Europa se están cumpliendo, de media, por encima de ese dato: la Unión ha acogido a un tercio de los 182.504 refugiados pactados.

Eso, que no cabe nadie más. Seguro.