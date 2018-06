El tuit de Mamen Mendizábal sobre los niños separados de sus padres por Trump que genera polémica en Twitter

La periodista de laSexta Mamen Mendizábal ha mostrado en Twitter su tremenda indignación y "vergüenza máxima", tras las imágenes de niños separados de sus padres en la frontera sur de Estados Unidos.

De este modo, Mendizábal se pregunta si "nadie de la comunidad internacional va a denunciar las jaulas para niños de Trump"

El mensaje de Mendízabal, que en pocas horas tiene 2.400 'me gusta', ha generado un intenso debate en la red social con decenas de comentarios:

A vosotros os corresponde como órganos de comunicación. Lo que no entiendo es por qué no lo hicisteis durante la anterior administración Obama.

Parece que lo que no se ve no existe.Obama no los mostraba...o la prensa.

En general la gente no tiene ni idea...recomiendo este artículo.https://t.co/YIY2vAbqqz