Me dijeron que si no tomaba el medicamento no podía irme.

Normalmente, la ORR entrega a los menores no acompañados a un tutor, generalmente un padre o pariente. Pero, en cualquier caso, hay más de 200 niños que permanecen bajo custodia federal, ya sea porque la ORR no pudo encontrar un tutor o porque la agencia decide colocar a los niños en instalaciones protegidas o en centros de tratamiento residencial.

"A veces me ponen inyecciones a la fuerza", dijo otra niña, identificada como Rosa L. "Uno o dos empleados me sujetan los brazos, y la enfermera me pone una inyección".

"Me dijeron que si no tomaba el medicamento no podía irme", afirma Julio Z. según los registros judiciales. "Que la única forma en que podía salir de Shiloh era si tomaba las pastillas".

"No es específico de Shiloh", afirma Holly Cooper, una de los abogados que representan a niños en el litigio del acuerdo de Flores, sobre las acusaciones del uso de fármacos. Los abogados han visto el uso de medicamentos psicotrópicos en todas las instalaciones donde el gobierno federal tiene menores no acompañados, pero señalaron que los únicos casos de inyecciones forzadas que documentaron ocurrieron en Shiloh.

"Es realmente triste que nuestro gobierno y las agencias que contratan para llevar a estos niños hayan recurrido a esto", denuncia Zayas al HuffPost.

Zayas identificó las siete píldoras nombradas en las presentaciones judiciales: Clonazepam, Duloxetina, Guanfacina, Geodon, Olanzapina, Latuda y Divalproex, como medicamentos utilizados para controlar la depresión, la ansiedad, el trastorno por déficit de atención, el trastorno bipolar, los trastornos del estado de ánimo, la esquizofrenia y las convulsiones. Los medicamentos inyectados no fueron identificados en los registros judiciales.

Lorilei Williams, una abogada que trabajó con más de una docena de niños encerrados en Shiloh, asegura que sus clientes recibían rutinariamente medicamentos sin el consentimiento de los padres y, a menudo, sin que los propios niños supieran el motivo. Los niños con los que trabajaba a menudo parecían hundidos y sufrían "un enorme aumento de peso en un período muy corto de tiempo", señala.

AFP PHOTO / US CUSTOMS AND BORDER PROTECTION / HANDOUT Imagen de los niños inmigrantes retenidos en un Centro de Procesamiento de la Patrulla Fronteriza en McAllen, Texas (EE UU), cedida por ADUANAS Y PROTECCIÓN FRONTERIZA DE ESTADOS UNIDOS.

"Sospeché que los estaban medicando para hacerlos más sumisos y tenerlos más controlados", explica Williams al HuffPost, aunque no podría probar ese motivo oculto. "Mirar los medicamentos y saber si deberían o no tomárselos en realidad no era parte de mi trabajo, porque, como abogado, no tengo formación de ese tipo".

En cambio, Williams se centró en garantizar la liberación de los niños.

Pero el sistema de la ORR para dejar a los niños fuera de centros de tratamiento residencial o instalaciones seguras es a menudo opaco, según varios abogados que han representado a menores no acompañados bajo custodia federal.

Williams presentó una declaración jurada al juez que preside la demanda de Flores, que documentó un incidente que involucraba a un niño salvadoreño de 9 años que la Patrulla Fronteriza detuvo en 2011. Dos semanas más tarde, la ORR envió al niño al centro de Shiloh.

El niño sufría trastorno de estrés postraumático, trastorno por déficit de atención e hiperactividad y trastorno bipolar. Sus problemas psiquiátricos se debían en parte a que habían abusado sexualmente de él en El Salvador cuando era pequeño, luego había sido abandonado por su familia y acabó viviendo en la calle durante un año antes de llegar a los Estados Unidos.

A pesar de que sus padres, que vivían a pocas horas de distancia en Dallas, habían querido tomarle la custodia, la ORR se negó a liberarlo sin explicar por qué. Después de un año y medio detenido en Shiloh, la agencia lo liberó repentinamente, de nuevo sin explicación.

Los abogados que, como Williams, quieren impugnar las opacas decisiones de la ORR, disponen de pocos recursos porque su trabajo legal está financiado por la propia ORR, que según la ley federal exige prestar servicios legales a los niños bajo su custodia. La agencia desembolsa dinero al Instituto Vera, que a su vez subcontrata con una red de aproximadamente tres docenas de proveedores legales.

No obstante, tres abogados —incluida Lorilei Williams— presentaron declaraciones juradas ante el tribunal alegando que los grupos de asistencia legal los disuadieron de presentar un recurso de habeas corpus contra la Oficina de Reasentamiento de Refugiados para obtener la liberación de sus clientes. Los grupos supuestamente temían que pudiera poner en peligro los fondos que necesitaban para representar a los niños. "Siempre existía la amenaza inminente de que si hacía demasiado en contra de la ORR, perdería su financiación y no tendría acceso a los niños", declara Williams.

El Centro de Tratamiento Residencial Shiloh ha sido criticado en el pasado por denuncias de mala conducta grave, incluida la medicación violenta y el uso injustificado de restricciones físicas, un problema del que también se quejaron ante Williams los niños alojados allí. En 2011, los reguladores estatales cerraron otro centro de tratamiento residencial del empresario y presidente de Shiloh, Clay Dean Hill, después de que un niño muriera cuando estaba encerrado en un armario, según una investigación de 2014 del Houston Chronicle.

Otros dos niños murieron en centros establecidos por Hill después de ser retenidos, según una investigación de Reveal. El informe reveló que los albergues contratados por la ORR tenían registros de serias irregularidades, entre ellas abuso sexual y físico. Sin embargo, en los últimos cuatro años, continuaron recibiendo un total de 1.500 millones de dólares para alojar a niños migrantes.

The Chronicle también describe inyecciones forzadas de psicotrópicos, haciéndose eco de las acusaciones en el pleito de Flores. La ORR había eximido a Shiloh de su requisito normal de documentar cuándo administran medicamentos de emergencia, incluidas las inyecciones, según The Chronicle. La ORR no ha respondido por el momento a la solicitud del HuffPost preguntando si la exención sigue vigente.

Después de que se publicase este artículo, la congresista demócrata Sheila Jackson Lee apeló al Estado de Texas pidiendo el cierre de Shiloh. "Como mínimo, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. debe rescindir inmediatamente el contrato otorgado al Centro de Tratamiento Shiloh para proporcionar refugio y tratamiento a los niños no acompañados detenidos por la Patrulla Fronteriza", declaró Jackson en 2014.

Pero el refugio con fines de lucro siguió funcionando y a día de hoy todavía alberga a niños migrantes. En mayo de este año, Shiloh aún tenía 20 menores no acompañados bajo su cuidado, según el Texas Tribune.

Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' EEUU y ha sido traducido del inglés.