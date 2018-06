#EsculturasDocentes

- Teacheeeer, Iker me ha empujado!!!

- Teacheeer, me ha hago pis!!!

- Teacheeeer, Carla no comparte sus juguetes!!

- Teacheeeer, Pablo dice que no puedo jugar al fútbol!!!

- Teacheeeer, Héctor me ha arañado!!!



Maestro vigilando el patio. pic.twitter.com/GkM8NeKbwX