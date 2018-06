Ricky de Operación Triunfo 2018 ha utilizado de nuevo su red social para aclarar un tuit que generó polémica este martes. El cantante lo escribió coincidiendo con el anuncio de los pregoneros del Orgullo LGTB de Madrid, entre los que están algunos de sus compañeros de OT, pero él no: "Una cosa. Sabéis que soy maricón, ¿no?".

Una cosa. Sabéis que soy maricón, ¿no? — Ricky Merino (@Ricky_ot2017) 19 de junio de 2018

A raíz de su tuit, los seguidores del cantante se quejaron de que no se contara con él, e incluso su compañera Marina (una de las pregoneras) pidió apoyo para lograr que Ricky "se sienta lo más querido posible".

Por favor, hago un llamamiento para que hoy todas las banderas lgbt y el amor vaya a Ricky. Vamos a hacer que se sienta lo más querido posible en casa porque a mí y a todos #RickyMeRepresenta 🏳‍🌈 — Marina (@Marina_ot2017) 20 de junio de 2018

Por ello, el mallorquín ha decidido colgar una carta este jueves en su perfil de la red social, para aclarar la razón que le empujó a explicar cuál es su orientación sexual. "En ningún momento he exigido, ni he pretendido hacerlo, participar en algún evento del orgullo sólo por formar parte del colectivo. Soy uno más y no tengo más derecho que nadie", ha explicado el artista de 31 años.

"Vi necesario poner el tuit porque, al no formar parte del pregón, que ha sido únicamente por una cuestión de edad, me sorprendió escuchar voces que decían que era lógico que no se contase conmigo debido a que era o me hacía pasar por heterosexual y que incluso hubiese quien decía que me había mofado de la comunidad LGTBIQ+ al fingir formar parte", ha relatado.