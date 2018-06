Buenafuente deja el humor y arrasa con este monólogo contra la libertad de La Manada

Andreu Buenafuente abandonó el humor durante un minuto este jueves. El humorista y presentador de Late Motiv dejó las bromas a un lado para hablar sobre la libertad provisional para La Manada.

En lugar de un monólogo, Buenafuente pronunció un alegato que está arrasando en redes sociales. "Hay cosas que resultan incomprensibles y que no se pueden consentir", asegura al principio del programa.

"Igual es ahora, con este nuevo Gobierno, que no lo sé", dice el cómico tras mostrar su apoyo a las movilizaciones en protesta contra la medida adoptada por el tribunal, "el momento de plantearse cambiar las leyes para adecuarse a los tiempos en los que vivimos y no a la Edad Media".

"Pero no olvidemos", prosigue, "que cambiar las leyes es sólo un paso. Por debajo hay toda una base que deberíamos cambiar. Es donde está, por ejemplo, la educación. En las redes sociales, en los colegios, en las casas. En esta sociedad".

Buenafuente termina con esta contundente argumentación: "Esta sentencia, que nos tiene a todos cabreadísimos, ha evidenciado una vez más que ghay algo roto en este país. Porque está claro que algo no funciona cuando no se entiende que no es no. No es abuso, es violación".