El tuit de La Vecina Rubia que muchos aplauden por lo que le dice a la víctima de 'La Manada'

"#LaManada va a salir en libertad provisional y solo puedo pensar en ella y cómo se sentirá". La Vecina Rubia ha mandado un mensaje de apoyo a la víctima de La Manada, tras conocerse que la Audiencia Provincial de Navarra ha decretado este jueves la libertad provisional de los cinco jóvenes condenados a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual a una chica en los Sanfermines de 2016 bajo fianza de 6.000 euros.

El mensaje de La Vecina Rubia, que en pocas horas tiene más de 13.000 'me gusta', asegura que "vivimos en un mundo en el que a todas nos ha dado miedo volver a casa", tras lo que sentencia: "Esto tiene que cambiar":

#LaManada va a salir en libertad provisional y solo puedo pensar en ella y cómo se sentirá.

Me gustaría decirle que no tenga miedo, pero me gustaría decirlo de verdad, y sinceramente, vivimos en un mundo en el que a todas nos ha dado miedo volver a casa.

Esto tiene que cambiar. — La vecina rubia (@lavecinarubia) 21 de junio de 2018

Los comentarios generados por las palabras de La Vecina Rubia se cuentan por centenares:

A mí me encantaría decirte que te leyeras la sentencia. Me encantas cuando nos hablas de ortografía. Deberías seguir tu mismo ejemplo e informarte bien con esto. Puede que cambies de opinión o puede que no. Pero sería una opinión basada en el conocimiento. — Olivia Cid (@OliviaCid) 21 de junio de 2018

Me leí la sentencia entera hace tiempo. Nunca opino de nada sobre lo que no me haya informado de antes. Y por supuesto es solo mi opinión. — La vecina rubia (@lavecinarubia) 21 de junio de 2018

Qué asco de justicia — Hola, soy la Luces y estoy en bucle con Llegas Tú (@lucypineappleb) 21 de junio de 2018

Justo he pensado lo mismo... Que vergüenza de justícia, de verdad. Me parece una barbaridad que la chica tenga que escuchar esto y seguir confiando en la justícia de este país. El mensaje que están dando es claro: si te sobra el dinero, viola a una mujer, libertad garantizada. — Irene (@irenesanchezs2) 21 de junio de 2018

creo que estos enfermos no asaltaron a nadie al volver a casa..creo que fue ella voluntariamente quien se acerco a ellos y luego se fue con ellos..pero no estoy seguro..igual me equivoco🧐 — megalurz (@megalurz) 21 de junio de 2018

