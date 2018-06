James Rhodes: "Sería muy feliz si Messi ganase su primer Mundial"

El pianista James Rhodes además de ser un músico clásico atípico y ser capaz de acercar esta tipo de música al público joven, se ha convertido, desde que en 2017 se trasladó a vivir a España, en un español de libro.

De hecho, ahora mismo se encuentra de gira por el país gracias a su disco Fire on all sides, y el próximo 11 de julio actuará en el madrileño festival Noches del Botánico donde compartirá cartel con nombres como Kraftwerk, Norah Jones, Elvis Costello o Joan Manuel Serrat.

Como aficionado al fútbol, colchonero, y con motivo del Mundial de Rusia 2018, le hemos preguntado cómo vive la competición, si como british o como madrileño.

¿Cómo británico afincado en España (y casi español) a quién vas a animar este Mundial? ¿A Inglaterra o a España?

¡Es imposible elegir! Mi novia es argentina, vivo en España y soy inglés. Tengo que tener mucho cuidado con a quién animo (risas). Pero tengo que elegir Inglaterra. O puede que Alemania, ¡qué desastre! (risas). Pero sería muy feliz si Messi ganase su primer Mundial, no porque sea Argentina, sino porque es Messi.

¿Hay mucha diferencia entre los aficionados españoles y británicos?

No estoy seguro, tanto allí como aquí hay fanáticos. Pero eso es un lado muy feo del fútbol, no tiene nada que ver con el deporte, es una parte muy triste que hay en todos los países. En Rusia, en Inglaterra, en España...

¿Y entre los equipos? ¿Cómo ves ambas selecciones?

Están muy parejos. Aunque creo que España es un poco más fuerte. Si se enfrentasen creo que ganaría España.

Como aficionado del Atlético, ¿qué esperas de Diego Costa en el Mundial?

Todos queremos que gane todo el mundo, ¿no? Lo que me apasiona del Mundial es que da igual quién gane, que lo que importa son los momentos que se quedan en la memoria y que son muy bonitos. Cuando ves un golazo, cuando ves que se hace realidad un milagro como con Alemania. Es un mes precioso, en el que puedes ver fútbol todo el día y después Wimbledon, mi momento favorito del año. El Mundial es una delicia que tiene lugar cada cuatro años. Estoy emocionado.

¿Cambiarías el piano por el fútbol durante un día?

Oh, claro. Me imagino marcando un gol en la final de un Mundial: el ruido, la gente gritando mi nombre... No, no, no para nada. Soy horrible, ¿me imaginas corriendo detrás de un balón? Sería horroroso.

¿En Inglaterra también sucede el fenómeno de las banderas en el Mundial?

Sí, es igual. Lo que pasa es que hay dos tipos de aficionados con banderas: por un lado, los aficionados de verdad y, por otro, los que quieren pelear, los racistas... Pero como en todas partes supongo.