Los afiliados 'morosos' del PP pueden ponerse al día con 20 euros y votar al sucesor de Rajoy

Los afiliados 'morosos' del Partido Popular pueden ponerse al corriente de pago pagando 20 euros para poder votar el próximo 5 de julio a los candidatos que aspiran a suceder a Mariano Rajoy al frente del PP, según ha decidido la comisión organizadora del congreso extraordinario que la formación celebrará los días 20 y 21 de julio.

Los 869.000 afiliados del PP disponen hasta el 25 de junio a las 14.00 horas para inscribirse y poder participar en el proceso de elección de candidatos. La comisión organizadora ha habilitado un formulario de inscripción, disponible tanto en formato físico en todas las sedes del partido como en versión electrónica en la página web correspondiente.

En ese formulario aparece "obligatoriamente el nombre, apellidos, DNI, una dirección de correo electrónico, sede en la que se está afiliado y firma del solicitante", según el reglamento del XIX congreso del PP.

Aparte de la inscripción, los afiliados deben estar al corriente de pago. En este punto, fuentes del PP han señalado que la larga crisis económica ha hecho que muchos de esos afiliados no estén al día en el pago de sus cuotas. Por eso, el comité organizador ha permitido que con el pago de 20 euros se pueda estar al día y participar.

Los 'populares' quieren animar a la participación entre los afiliados y que no ocurra lo mismo que en algunos congresos autonómicos celebrados el año pasado en los que la participación no llegó ni al 10%. El partido no prevé facilitar datos de inscripción porque ese plazo sigue abierto hasta el día 25 para votar a los candidatos, y hasta el día 29 de junio para elegir a los compromisarios.

El PP y Nuevas Generaciones del PP ha aprovechado sus cuentas oficiales de Twitter con un mensaje a sus seguidores: "Si quieres participar en el XIX congreso nacional del PP, inscríbete en tu sede para votar. El plazo finaliza el próximo 25 de junio. ¡Participa!", asegura en la red social la organización juvenil que dirige Diego Gago.

🤔 ¿Qué necesitas para participar en el XIX Congreso Nacional?



✅ Ser afiliado al 🅿🅿



📝 Inscribirte en tu sede para poder votar

🗓 Tienes hasta las 14:00 h del 25 de junio para poder hacerlo



Toda la información 👉 https://t.co/LPKlPTAG20 pic.twitter.com/nopdG1eyL7 — Partido Popular 🇪🇸 (@PPopular) 21 de junio de 2018

🔵 Si quieres participar en el XIX Congreso Nacional del @PPopular, inscríbete en tu sede para poder votar. El plazo finaliza el próximo 25 de junio. ¡Participa!



➕ INFO https://t.co/IvfE9nkkY8

📝 https://t.co/srifnMxlru pic.twitter.com/dKTUgPTpQ1 — NNGG España 🇪🇸 (@NNGG_Es) 21 de junio de 2018

Pablo Casado, en vídeo

Uno de los candidatos que ha hecho especial hincapié en que participen los militantes es el exvicesecretario de Comunicación Pablo Casado, que ha colgado en su cuenta de Twitter un vídeo explicativo con los pasos a seguir por los afiliados para pode votar el 5 de julio.

🚗 Tras 16 horas en la carretera hoy cerramos #LaVueltaAEspaña en Ávila, lugar donde hace más de 40 años conquistamos el voto universal y libre. Ahora tenemos esa oportunidad en el Congreso del @PPopular

Todos podéis votar, solo tenéis que inscribiros #IlusiónPorElFuturo 🇪🇸 pic.twitter.com/sDtJiaMOtu — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 21 de junio de 2018

Ese día 5 habrá asambleas en toda España. Si alguno de los precandidatos obtuviese "más del 50% del total de los votos válidos emitidos por los afiliados, hubiese logrado una diferencia igual o superior a 15 puntos sobre el resto de precandidatos y hubiera sido el más votado en la mitad de las circunscripciones será proclamado ante el Congreso como candidato único a la presidencia del partido", según los Estatutos del PP.

Igualdad de oportunidades

Este sábado arranca formalmente a las 10.00 horas la campaña interna para convencer a los afiliados de su proyecto. El comité organizador proclamará oficialmente este viernes a los candidatos, después de comprobar que cada uno de los siete candidatos que se han presentado cuenta con 100 avales válidos exigidos.

El reglamento aprobado para este cónclave señala que en todo el proceso de elección de candidato, la comisión organizadora garantizará a todos los candidatos "la igualdad de oportunidades, asegurará la neutralidad de la organización del partido y velará por la transparencia de todo el proceso, e incorporará a sus reuniones durante dicho proceso a una persona designada por cada candidato si así se solicitase".

En estos días de campaña, los actos electorales previos a la celebración del congreso, los actos para la difusión de las ideas o programas de los candidatos "han de realizarse en las sedes del partido". "A tal fin, las sedes deberán establecer un procedimiento de cesión de uso de sus locales a los distintos candidatos teniendo en cuenta el principio de igualdad", señala el reglamento.

Envío de mails

Además, un candidato tiene derecho a consultar la información de contacto de los afiliados inscritos y toda la documentación necesaria para tal fin en las dependencias de la sede provincial, en la junta Local o de distrito. Eso sí, no podrá retirarse o fotocopiarse documento alguno ni se permite ceder a los candidatos el censo de afiliados.

También podrá solicitarse de la gerencia del partido, con cargo al interesado, uno o varios envíos postales a los afiliados o el envío a través del correo electrónico oficial del partido, con el único fin de solicitar de estos el apoyo a su candidatura, y, asimismo, y para este mismo fin, podrán utilizar la web del partido de cada junta local o de distrito.

De la misma manera, los candidatos tendrá derecho "a utilizar los recursos materiales de las juntas para el periodo de campaña y con este fin única y exclusivamente". En los 12 días de campaña interna, todo candidato a compromisario podrá solicitar la convocatoria de los afiliados en su junta local o de distrito para solicitar de estos el apoyo a su candidatura, según sostiene el reglamento del cónclave.