Esto decía la dedicatoria que incluía el libro que regaló Torra al rey Felipe

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el rey Felipe VI coincidieron este viernes por la tarde en el acto de inauguración de los Juegos Mediterráneos de Tarragona.

Torra no recibió al rey a la puerta del estadio, sino que se encontró con el monarca en los pasillos. Allí, le hizo entrega de un libro sobre las cargas policiales del 1-O y de los informes del Síndic de Greuges sobre el mismo tema.

Se trata del libro Dies que duraran anys (Ara llibres), del fotoperiodista Jordi Borràs, y de los informes del síndic Rafael Ribó, y el Govern ha distribuido una foto en Twitter en la que aparece Torra entregando todos los documentos en mano.

Moment en el qual el president @QuimTorraiPla saluda el rei Felip VI, just abans de lliurar-li els informes i el llibre de fotografies sobre l'1 d'octubre pic.twitter.com/E7NxSDxuSc

Quan arribi al Nou Estadi de Tarragona li regalaré al rei d'Espanya el llibre 'Dies que duraran anys' d'en @jordiborras . Vull que li quedi clar què va passar a Catalunya el dia #1Oct , perquè nosaltres no ho oblidarem mai. pic.twitter.com/g8Y05tS8pP

El libro incluía una dedicatoria escrita por el propio Borràs, en la que se leía lo siguiente:

No hay estirpe, ni ley, ni patria que pueda detener el anhelo de libertad del pueblo catalán".

"No hay estirpe, ni ley, ni patria que justifique heridos, presos políticos y exiliados.

Avui he tingut l'oportunitat de dedicar-li aquest exemplar de #DiesQueDuraranAnys al Borbó. Com a independentista d'esquerres i republicà, ha estat tot un repte. Gràcies, president @QuimTorraiPla, per fer-li arribar. #QueCorriElBorbó pic.twitter.com/bdV2e18Ni5