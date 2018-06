La actuación de 'Factor X' que hizo llorar a Risto Mejide

No es fácil ver al implacable Risto Mejide emocionarse de verdad en un programa de televisión, pero este viernes ocurrió con la actuación de Elena Farga en Factor X, el programa de Telecinco del que forma parte del jurado.

La concursante cantó Mujer contra mujer, un himno generacional de Mecano.

En cuanto acabó la actuación, Mejide se tapó la cara para salir del paso mientras decía por lo bajo: "Uff".

Conocedor de lo extraño del momento, Fernando Montesinos dijo con un poco de sorna: "No llores, Risto, no llores, aguanta". Al enfocarle la cámara, se le vio el gesto contraído y los ojos rojos de lágrimas.

"Veo a Risto emocionado y como no es una cosa que me pase mucho el verle así, me gustaría que hablara él primero", propuso Jesús Vázquez.

"Eres... Espero que seas la justa ganadora de Factor X", dijo Mejide con voz temblorosa.

Laura Pausini afirmó que había sido la actuación de Farga que más le había gustado de todas porque la canción hablaba de su propia experiencia y eso le había hecho brillar. "He visto en estos meses tus redes sociales y he visto que lo que cuenta la canción es tu propia vida. Al final los que cantan quiénes son, llegan. Es inútil buscar la canción del momento si no trata de tu vida", argumentó.

